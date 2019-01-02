Провал Путіна: у Росії відзвітували про нульове зростання доходів

У Росії за підсумками 2018 року реальний ріст доходів населення становить приблизно 0%. Водночас динаміка ВВП виявилася гіршою, ніж запланована, у той час як зростання цін випередило прогнози.

Відповідні попередні оцінки опублікував у своєму мікро-блозі Twitter голова Рахункової палати (РП) РФ Олексій Кудрін. "СП дає попередню оцінку на кінець року: інфляція – вища прогнозу, зростання ВВП – нижче, реальні доходи громадян якщо і виросли, то на десяті частки відсотка. Уряду поки доводиться починати з низького старту", – написав він.

СП дає попередню оцінку на кінець року: інфляція - вище прогнозу, зростання ВВП - нижче, реальні доходи громадян якщо і виросли, то на десяті частки відсотка. Уряду поки доводиться починати з низького старту pic.twitter.com/vTpE4Z30f9 - Олексій Кудрін (@Aleksei_Kudrin) 2 січня 2019 р.

Так, за даними Рахункової палати, офіційний прогноз із рівня інфляції становив 2,7%, а реальний рівень досяг 4,2%. Водночас ВВП замість запланованих 1,6% зріс лише на 1,5%.

Зазначимо, що суттєвий тиск на російську економіку в тому числі надає той факт, що 29 грудня санкції ЄС вступили в силу. До цього призвела політика президента РФ Володимира Путіна, яка стосується агресії у відношенні до України.

Також останнім часом на ринку нафти спостерігаються суттєві коливання, що також негативно відбивається на курсі рубля. Нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту й нафтопродукти значно залежать ціни на природний газ. У Росії уже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти і газу в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на відкритті торгів у п'ятницю, 28 грудня, рубль різко знизився у відношенні до долара – 69,59 руб./$. Так, російська валюта продемонструвала одне із найсильніших падінь за рік. Водночас євро торгувався на позначці 79,71 руб.