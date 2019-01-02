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Провал Путіна: у Росії відзвітували про нульове зростання доходів

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У Росії за підсумками 2018 року реальний ріст доходів населення становить приблизно 0%. Водночас динаміка ВВП виявилася гіршою, ніж запланована, у той час як зростання цін випередило прогнози.

Відповідні попередні оцінки опублікував у своєму мікро-блозі Twitter голова Рахункової палати (РП) РФ Олексій Кудрін. "СП дає попередню оцінку на кінець року: інфляція – вища прогнозу, зростання ВВП – нижче, реальні доходи громадян якщо і виросли, то на десяті частки відсотка. Уряду поки доводиться починати з низького старту", – написав він.

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Так, за даними Рахункової палати, офіційний прогноз із рівня інфляції становив 2,7%, а реальний рівень досяг 4,2%. Водночас ВВП замість запланованих 1,6% зріс лише на 1,5%.

Провал Путіна: у Росії відзвітували про нульове зростання доходів

Зазначимо, що суттєвий тиск на російську економіку в тому числі надає той факт, що 29 грудня санкції ЄС вступили в силу. До цього призвела політика президента РФ Володимира Путіна, яка стосується агресії у відношенні до України.

Також останнім часом на ринку нафти спостерігаються суттєві коливання, що також негативно відбивається на курсі рубля. Нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту й нафтопродукти значно залежать ціни на природний газ. У Росії уже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти і газу в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на відкритті торгів у п'ятницю, 28 грудня, рубль різко знизився у відношенні до долара – 69,59 руб./$. Так, російська валюта продемонструвала одне із найсильніших падінь за рік. Водночас євро торгувався на позначці 79,71 руб.

Читайте всі новини по темі "російська економіка" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська економіка
Особи
Олексій КудрінВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяВВПінфляція
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А в залежалой с доходами все в порядке? Вы, дебилы, сначала у себя разберитесь!!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
А как послушать кацапожопых троллей, так у них в Педерашке колбаса по 2.20, тарифы ЖКХ вообще копеечные, а зарплаты просто космические и тут бац - такой облом: счётная палата, Кудрин и все такое, а доходы = 0!!!!! Кацапы - вы долбанутый и упоротый скот, который не видит очевидных вещей, вам моча - Божья роса!
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Я рагуль хуй сосу у москаля, это было сказано, что бы гастеры вислоухие не ломились в Россию в таком количестве. В общественных местах приходится специально срать мимо унитазов, что бы обеспечить их работой.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вонючка хохдяцкая. Главное что у вас все зашибись
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