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26 жовтня • оновлено в 09:38
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"Протягли вночі": "слуг народу" звинуватили в роботі на Росію

9.5т Читати матеріал російською

Фракція "Слуга народу" в Верховній Раді прийняли поправки в закон про атомну енергетику, без участі членів профільного комітету.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявила нардеп від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цінцазде.

"Зі спокійною душею ми рекомендували прийняти законопроект, що стосується атомної енергетики. А потім під килимом вночі намагаються протягнути цю правку, потім приймають її без присутності всіх членів комітету. Ця правка, не стосується закону про атомну енергетику. Вона відкриває лазівку для того, щоб Україна почала імпортувати енергію з РФ. Росія використовує енергетику як зброю проти України. Енергія з Білорусії теж маніпуляція, оскільки вони можуть продавати тільки російську. Цю лазівку потрібно закрити", – повідомила політик.

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Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що йому як заступнику голови профільного комітету повідомили про те, що засідання, на якому будуть розглядатися правки в закон про атомну енергетику, відбудеться о 12 годині.

Але коли він прибув до призначеного часу, йому відповіли, що засідання вже завершили. Депутат від "Слуги народу" зібралися раніше і проголосували без нардепів від інших фракцій за всі свої правки.

Верховна Рада

Верховна Рада

Нагадаємо, 18 вересня Рада прийняла закон №2236-2 "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який депутат Андрій Герус ( "СН") вніс правку про дозвіл закуповувати електроенергію за двосторонніми договорами з країн СНД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуга народу" приготувала радикальне нововведення для ФОП.

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Особи
Іванна Климпуш-Цинцадзе Олексій Кучеренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність"
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Посмотрите лучше, что говорят иностранцы о Путине. https://youtu.be/ShvSIvyroyQ
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Мельников Дмитрий, нам лучше известно, что это чмо из себя представляет.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Мельников Дмитрий, накуя?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Не будете импортировать у доброго Ахрессоры энерхетику, будете импортировать парафиновые свечи.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Мельников Дмитрий, долго думал, ватное школото?
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