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Противник "Газпрому" допоможе Україні мільярдами: що про це відомо

10.9тЧитати матеріал російською

Американський бізнес готовий інвестувати в газотранспортну систему України мільярди доларів.

"Є великі західні компанії, які могли б зацікавитися нашою ГТС. Закон дозволяє мати 49% управління (ГТС. – Ред.)", – повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає ТАСС.

За його словами, зараз "Нафтогаз" веде переговори з декількома великими компаніями.

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"І вони зацікавлені, і вони реально хочуть це робити... Але є компанія, яка розглядає можливість інвестування в українську ГТС мільярдів доларів", – підкреслив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що мова йде про американську компанію. При цьому він відмовився уточнити назву конкретної фірми.

Противник "Газпрому" допоможе Україні мільярдами: що про це відомо

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила відповідні заходи щодо активів "Газпрому" на території країни. 5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
Нафтогаз України
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Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Как надоел этот блеф. Насколько тупыми надо считать своих граждан, чтобы втирать им такое.
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Tkach Alik
Tkach Alik
Газовые трубы Украины опять разрывает касапские пердаки
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Korobkin Vladimir
Korobkin Vladimir
Коболев продолжает делать "хорошую мину при плохой игре". Рапортует о якобы имеющихся успехах, чтобы не остаться без заплаты.))
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