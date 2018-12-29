Противник "Газпрому" допоможе Україні мільярдами: що про це відомо

Американський бізнес готовий інвестувати в газотранспортну систему України мільярди доларів.

"Є великі західні компанії, які могли б зацікавитися нашою ГТС. Закон дозволяє мати 49% управління (ГТС. – Ред.)", – повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає ТАСС.

За його словами, зараз "Нафтогаз" веде переговори з декількома великими компаніями.

"І вони зацікавлені, і вони реально хочуть це робити... Але є компанія, яка розглядає можливість інвестування в українську ГТС мільярдів доларів", – підкреслив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що мова йде про американську компанію. При цьому він відмовився уточнити назву конкретної фірми.

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила відповідні заходи щодо активів "Газпрому" на території країни. 5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".