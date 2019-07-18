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"Просто дно!" Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані

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ГУ ДФС у Києві виписало штраф на 1,6 тис. грн на адресу загиблого в автокатастрофі чотири з половиною роки тому співака Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін.

Про це написав український продюсер Володимир Бебешко на своїй сторінці у Facebook. "Привіт, чуваки! На ім'я Кузьми Скрябіна щойно прийшло повідомлення про штраф із податкової... Не знаю, як йому про це сповістити!" – йдеться в повідомленні.

Він також оприлюднив фотографію на знак доказу. Ситуація розгнівала багатьох українців, які залишили гнівні коментарі під публікацією.

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Скрябін

Скрябін

ТСН

"Шок", "У податковій точно працюють дебіли) і смішно, і страшно", "Дурнів дуже багато, тільки не всі разом ходять, Андрій ще їм не одному буде снитися. Вічна пам'ять Кузьмі і Царство йому небесне", "Ідіотизм", "Жах", "Я розповім, а ти зараз заплати!", "Кузьма там посміхнувся", "Притягнути до відповідальності за таке, сволоти...", "Дебіли, звичайно, але з іншого боку – це просто один із тисяч протоколів. Ви думаєте, хтось там вникав в ім'я, адресу..? Розкопали висяк на аудиті, автоматом і відправили. Я так думаю. Мабуть, і пеню нарахували", — написали користувачі.

Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані
Податкова виписала штраф для загиблого Скрябіна: українці розгнівані

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 2 лютого зворушливо згадали лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, який загинув цього дня в автомобільній катастрофі у 2015 році. У мережі присвятили артисту вірші, а також згадали про те, якою він був людиною. Його друзі та знайомі написали, що сумують і пам'ятають.

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Особа
Кузьма Скрябін
Місце
Україна
Теги
податки соцмережі УКРІНФОРМ Україна
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