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26 лютого • оновлено в 22:53
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"Простіше звільнити всіх!" Гончарук сказав, як зібрався "мочити" корупцію

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про посилення боротьби з корупцією на державних підприємствах.

У своєму Telegram-каналі глава Кабміну запевнив, що корупцію на найвищому рівні вже перемогли.

"Корупцію треба "мочити" системно. Вчора з новим головою ДФС ми домовилися за кілька тижнів повністю змінити керівників обласних, регіональних підрозділів фіскальної служби для боротьби з тіньовими схемами", – написав він.

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Прем'єр зазначив, що будівельна сфера – одна з найбільш корумпованих.

"Зараз дискутуємо з ліквідації ДАБІ як органу взагалі. Це той випадок, коли простіше звільнити всіх і перенабрати нових, чесних людей", – сказав Гончарук.

Також уряд посилює боротьбу з корупцією і в енергетиці. "Ми вже зараз міняємо менеджмент в "Центренерго" і трьох обленерго. Це прискорить підготовку цих підприємств до прозорої приватизації", – додав він.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

kmu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів. При цьому чутки про своє можливе звільнення він спростував.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олексій Гончарук
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Корупція побєждєна, грошей в бюджеті все менше... Може не в тей бік перемогли?
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