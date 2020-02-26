"Простіше звільнити всіх!" Гончарук сказав, як зібрався "мочити" корупцію

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про посилення боротьби з корупцією на державних підприємствах.

У своєму Telegram-каналі глава Кабміну запевнив, що корупцію на найвищому рівні вже перемогли.

"Корупцію треба "мочити" системно. Вчора з новим головою ДФС ми домовилися за кілька тижнів повністю змінити керівників обласних, регіональних підрозділів фіскальної служби для боротьби з тіньовими схемами", – написав він.

Прем'єр зазначив, що будівельна сфера – одна з найбільш корумпованих.

"Зараз дискутуємо з ліквідації ДАБІ як органу взагалі. Це той випадок, коли простіше звільнити всіх і перенабрати нових, чесних людей", – сказав Гончарук.

Також уряд посилює боротьбу з корупцією і в енергетиці. "Ми вже зараз міняємо менеджмент в "Центренерго" і трьох обленерго. Це прискорить підготовку цих підприємств до прозорої приватизації", – додав він.

Олексій Гончарук kmu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів. При цьому чутки про своє можливе звільнення він спростував.

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