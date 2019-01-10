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"Прошу вас!" Друг Путіна звернувся до Росії через Україну

4.4тЧитати матеріал російською

Президент Молдови Ігор Додон направив лист прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву зі скаргою на труднощі, викликані введенням Кремлем заборони на імпорт товарів з України.

Зокрема, постанова створила ризики для певних груп молдовських товарів, таких як виноробна і консервна продукція. Адже, згідно з новими правилами, їх потрібно ввозити в Росію в обхід України, що значно підвищує транспортні витрати, свідчить публікація Додона у Twitter.

У зв'язку з цим він попросив Медведєва розглянути шляхи виходу з такої ситуації.

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"Прошу вас за можливості найближчим часом розглянути питання про вихід зі сформованої ситуації, що стосується транспортування молдовської продукції у Російську Федерацію через територію України", – написав Додон.

Нагадаємо, що Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів із України, сировини і продовольства.

Зокрема, під заборону потрапили:

  • шоколад;

  • хліб і тістечка;

  • соняшникова олія;

  • пиво і вино;

  • соки;

  • консервовані овочі;

  • консервовані риба та ікра.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита стосовно інших російських товарів.

  • Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

  • Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

  • 27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

  • 25 грудня РФ розширила список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер – 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.

  • У відповідь на це Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.

"Прошу вас!" Друг Путіна звернувся до Росії через Україну

Читайте всі новини по темі "Санкції проти українських чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти українських чиновників
Особа
Ігор Додон
Місце
Молдова
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Комментарии на сайте не модерированы
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Пусть РУСНЯ сдохнет без импортной ЖРАТВЫ !
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1
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдому отару ждут новшества еще круче....
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2
0
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Умоляет немытых кацапов
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1
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Kiev Mangust, умЫляет 😂😂😂
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0
1

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