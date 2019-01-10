"Прошу вас!" Друг Путіна звернувся до Росії через Україну

Президент Молдови Ігор Додон направив лист прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву зі скаргою на труднощі, викликані введенням Кремлем заборони на імпорт товарів з України.
Зокрема, постанова створила ризики для певних груп молдовських товарів, таких як виноробна і консервна продукція. Адже, згідно з новими правилами, їх потрібно ввозити в Росію в обхід України, що значно підвищує транспортні витрати, свідчить публікація Додона у Twitter.
У зв'язку з цим він попросив Медведєва розглянути шляхи виходу з такої ситуації.
"Прошу вас за можливості найближчим часом розглянути питання про вихід зі сформованої ситуації, що стосується транспортування молдовської продукції у Російську Федерацію через територію України", – написав Додон.
Надіслав офіційного листа @MedvedevRussia згідно з Постановою Уряду РФ, яке створило певні труднощі для молдавського експорту.- Dodon Igor (@dodon_igor) 10 січня 2019 р
Хочу зазначити, що я взяв під особистий контроль врегулювання проблеми, і її рішення буде знайдено в найближчі дні. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R
Нагадаємо, що Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів із України, сировини і продовольства.
Зокрема, під заборону потрапили:
шоколад;
хліб і тістечка;
соняшникова олія;
пиво і вино;
соки;
консервовані овочі;
консервовані риба та ікра.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита стосовно інших російських товарів.
Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.
Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.
27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.
25 грудня РФ розширила список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у санкційному списку тепер – 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.
У відповідь на це Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.
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