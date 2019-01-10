"Прошу вас!" Друг Путіна звернувся до Росії через Україну

Президент Молдови Ігор Додон направив лист прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву зі скаргою на труднощі, викликані введенням Кремлем заборони на імпорт товарів з України.

Зокрема, постанова створила ризики для певних груп молдовських товарів, таких як виноробна і консервна продукція. Адже, згідно з новими правилами, їх потрібно ввозити в Росію в обхід України, що значно підвищує транспортні витрати, свідчить публікація Додона у Twitter.

У зв'язку з цим він попросив Медведєва розглянути шляхи виходу з такої ситуації.

"Прошу вас за можливості найближчим часом розглянути питання про вихід зі сформованої ситуації, що стосується транспортування молдовської продукції у Російську Федерацію через територію України", – написав Додон.

Надіслав офіційного листа @MedvedevRussia згідно з Постановою Уряду РФ, яке створило певні труднощі для молдавського експорту.

Хочу зазначити, що я взяв під особистий контроль врегулювання проблеми, і її рішення буде знайдено в найближчі дні. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R - Dodon Igor (@dodon_igor) 10 січня 2019 р

Нагадаємо, що Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів із України, сировини і продовольства.

Зокрема, під заборону потрапили:

шоколад;

хліб і тістечка;

соняшникова олія;

пиво і вино;

соки;

консервовані овочі;

консервовані риба та ікра.

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