Які продукти подорожчають: українцям дали прогноз на 2018 рік

Протягом всього 2018 року продукти харчування в Україні будуть дорожчати в зв'язку з безперервною інфляцією і сезонним фактором.

Так, за словами економіста IMF group of Ukraine Григорія Кукурузи, зростання цін на світовому ринку і скасування спецрахунків ПДВ для аграріїв вже привели до 20%-го подорожчання м'яса, а девальвація гривні і суттєве зростання витрат сільгоспвиробників сприяли підняттю в ціні овочів.

"Ціни будуть стрімко підніматися. Адже якщо світовий індекс цін на сировинні товари зростає, а в даний час він саме це і робить, продукти харчування будуть підвищуватися швидше, ніж базовий прогноз інфляції на поточний рік, що становить 8%", – підкреслює Кукуруза.

Йому вторить економіст Максим Праздніков, який стверджує, що можливе зміцнення гривні не позначиться на цінах, оскільки фермери, що працюють на внутрішній ринок, не відчують змін.

"Вони не стануть розкидатися додатковими відсотками ліквідності перед посівною, а потім і збором врожаю. Так що зекономлені на паливі і техніці гроші за рахунок курсу вони, ймовірно, залишать собі або інвестують у виробництво, а не вирішать знижувати ціни", – сказав економіст.

При цьому він зауважує: до подорожчання м'ясо-молочних продуктів також призведе скорочення поголів'я худоби в країні, яке все ще перевищує зростання його продуктивності.

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Проте, за словами Праздникова, ближче до літа ціни не тільки сповільнять своє зростання, але і можуть почати знижуватися – у міру появи на прилавках вже української непарниковой продукції.

"За рахунок фактора сезонності до Великодня подорожчають овочі, фрукти і яйця. Однак далі буде зниження цін – до літа опуститися в ціні молочка, гречка і цукор", – відзначає експерт.

Про подорожчання продуктів харчування говорить і економіст Олег Пендзін, на думку якого, причиною цього стане відсутність на ринку вітчизняних продуктів: "Кожен місяць ми будемо бачити збільшення у ціні і це буде тривати до травня місяця, а з такою весною, і до червня – до моменту надходження нового врожаю на ринок".

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Він також згоден з прогнозом стосовно зростання цін на м'ясо, відзначаючи, що в 2017 році вони росли незалежно від сезону, "а значить, так буде і в цьому", а також прогнозуючи при цьому подорожчання молочки.

"Після Великодня з'явиться додатковий попит на молочну продукцію – на сири, м'ясо, яйця, надалі це все піде вгору в ціні", – зазначає Пендзін.

Про залежність цін на продукти від сезону каже також економіст Віталій Кузьмін – "Зростання цін на продукти в Україні обумовлене сезонним фактором", – підкреслюючи при цьому важливу роль в цьому процесі інфляції, яка "завжди коригує рівень цін".

"Продукти трошки подешевшають після Пасхи. Влітку молочка завжди йде на спад, тому що молочка зазвичай взимку дорожчає на 20-30%, а влітку падає. Може, не на 20-30%, але відкотиться однозначно. Овочі також відкотяться, так як влітку ціна падає", – зазначив Кузьмін.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", в Україні в лютому вартість м'яса зросла на 26,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.