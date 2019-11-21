В Україні задумали легалізувати біткоїн: як це допоможе економіці

Легалізація ринку криптовалют в Україні допоможе стимулювати інвестиції в економіку і значно прискорити темпи зростання ВВП.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV фінансист Василь Горбаль. "Якщо легалізувати крипторинок в Україні, то це дасть темпи зростання, співрозмірні з темпами зростання після відкриття ринку землі", – порівняв він.

Горбаль нагадав, що легалізація фінансових операцій з криптоактивами зараз активно обговорюється. "Хоча поки що це тільки заяви", – звернув він увагу.

На думку експерта, визнання криптовалют на державному рівні мотивує український бізнес вкладати гроші в національну економіку.

Він зазначив, що українці "тримають на руках", за різними оцінками, близько 40-60 млрд доларів: ці активи виводяться в бізнеси за кордоном, зберігаються в кеші або вкладаються в криптовалюти, причому останній варіант набуває все більшої популярності.

"Треба стимулювати до інвестування цих коштів в український фондовий ринок, в українські проекти тощо. А для цього потрібно створити необхідні умови", – наголосив Горбаль.

Фінансист уточнив, що активізація внутрішніх інвестицій, серед іншого, допоможе Україні перейти на більш "паритетні" відносини з міжнародними кредиторами.

Устаткування для майнінгу (генерації цифрової валюти) на криптовалютній "фермі" Bitfarms в Канаді Bloomberg

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування.

Правовий статус – в багатьох країнах криптовалюта ніяк не регулюється. У деяких (наприклад, Афганістані чи В'єтнамі) вона визнана нелегальною. В інших же – узаконена в тому чи іншому вигляді (США, Японія, Великобританія, Канада, Естонія та ін.).

Біткоїни – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи). Всього існує понад 2000 різних криптовалют.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв про плани легалізувати криптовалюту в Україні. У Кабміні вже розробили норми оподаткування операцій з біткоінами.

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