"Важкий рік": Україну порівняли з бідняком, який несе речі до ломбарду

Для України 2020-й рік буде дуже важким, спрогнозував відомий журналіст і блогер Кирило Сазонов.
"Щодо віддаленої перспективи у мене більше оптимізму. А 2020 рік буде важким. Третина бюджету на зовнішні борги. МВФ поки не хоче з нами співпрацювати, тому перекривати будуть за рахунок продажу державної землі сільгосппризначення та приватизації підприємств", – пояснив Сазонов у недільному ток-шоу на ObozTV.
Журналіст порівняв Україну з бідняком, яка закладає своє майно в ломбард.
"Поки ми нагадуємо людину, яка не може прогодувати сім'ю. Вона виносить з дому меблі та апаратуру, які вважає зайвими, і несе в ломбард, щоб якось перепозичити та перебитися... Під цим гаслом пройде 2020-й", – попередив Сазонов.
На його думку, Україні вкрай необхідні позитивні ліберальні реформи.
"Без них ми будемо жити, як і жили. Скочуватися вниз, втрачати найбільш активну частину населення, яка буде зміщуватися на заробітки в європейські країни... І це буде проблемою. Все більше пенсіонерів, та сама кількість чиновників, і все менше робітників, які генерують якісь гроші", – наголосив він.
На запитання ведучого, хто понесе відповідальність, якщо такий песимістичний сценарій почне втілюватися, Сазонов відповів:
"Якийсь час можна обійтися малими жертвами. Пожертвувати Кабміном і зняти напругу в суспільстві. Проїхатися знову регіонами, як Зеленський вже робив, і насварити місцевих чиновників. Можна буде розпустити Верховну Раду. Але рано чи пізно Зеленському доведеться відповідати за все. Це він провів свою фракцію, він створював цей Кабмін, він – президент".
Утім, додав блогер, ліберальні реформи далеко не одразу "приносять щастя" людям: навпаки, вони починаються із "затягування поясів" і зазвичай є непопулярними.
Українцям передбачили важкий рік
Oleg Petrasiuk / kyivpost.com
OBOZREVATEL нагадує:
У 2020 році Україна витратить на погашення та обслуговування держборгу більше 420 млрд грн (третина державного бюджету; вся дохідна частина – 1,093 трлн).
Кабмін і НБУ сподіваються на укладення нової програми з фінансування Міжнародного валютного фонду. Однак місія МВФ висунула низку умов та очікує від України їхнього виконання.
У планах правлячої партії "Слуга народу" – найближчим часом ухвалити закон про відкриття ринку землі в Україні, щоб він набув чинності вже з осені 2020 року. Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно (йдеться як про оренду, так і про продаж).
Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".