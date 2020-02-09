Головна Новини
9 лютого • оновлено в 19:01
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Важкий рік": Україну порівняли з бідняком, який несе речі до ломбарду

5.6т
Читати матеріал російською

Для України 2020-й рік буде дуже важким, спрогнозував відомий журналіст і блогер Кирило Сазонов.

"Щодо віддаленої перспективи у мене більше оптимізму. А 2020 рік буде важким. Третина бюджету на зовнішні борги. МВФ поки не хоче з нами співпрацювати, тому перекривати будуть за рахунок продажу державної землі сільгосппризначення та приватизації підприємств", – пояснив Сазонов у недільному ток-шоу на ObozTV.

Новини
"Янукович залишився чугуноїдом": блогер відкинув ідею реваншу в Україні

Журналіст порівняв Україну з бідняком, яка закладає своє майно в ломбард.

"Поки ми нагадуємо людину, яка не може прогодувати сім'ю. Вона виносить з дому меблі та апаратуру, які вважає зайвими, і несе в ломбард, щоб якось перепозичити та перебитися... Під цим гаслом пройде 2020-й", – попередив Сазонов.

Новини
Українцям по-новому перерахують зарплати, а про прожитковий мінімум забудуть: реформа Кабміну

На його думку, Україні вкрай необхідні позитивні ліберальні реформи.

"Без них ми будемо жити, як і жили. Скочуватися вниз, втрачати найбільш активну частину населення, яка буде зміщуватися на заробітки в європейські країни... І це буде проблемою. Все більше пенсіонерів, та сама кількість чиновників, і все менше робітників, які генерують якісь гроші", – наголосив він.

Новини
"Ніколи не віддамо": Рева забив на сполох через борги України

На запитання ведучого, хто понесе відповідальність, якщо такий песимістичний сценарій почне втілюватися, Сазонов відповів:

"Якийсь час можна обійтися малими жертвами. Пожертвувати Кабміном і зняти напругу в суспільстві. Проїхатися знову регіонами, як Зеленський вже робив, і насварити місцевих чиновників. Можна буде розпустити Верховну Раду. Але рано чи пізно Зеленському доведеться відповідати за все. Це він провів свою фракцію, він створював цей Кабмін, він – президент".

Утім, додав блогер, ліберальні реформи далеко не одразу "приносять щастя" людям: навпаки, вони починаються із "затягування поясів" і зазвичай є непопулярними.

Українцям передбачили важкий рік

Українцям передбачили важкий рік

Oleg Petrasiuk / kyivpost.com

OBOZREVATEL нагадує:

  • У 2020 році Україна витратить на погашення та обслуговування держборгу більше 420 млрд грн (третина державного бюджету; вся дохідна частина – 1,093 трлн).

  • Кабмін і НБУ сподіваються на укладення нової програми з фінансування Міжнародного валютного фонду. Однак місія МВФ висунула низку умов та очікує від України їхнього виконання.

  • У планах правлячої партії "Слуга народу" – найближчим часом ухвалити закон про відкриття ринку землі в Україні, щоб він набув чинності вже з осені 2020 року. Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно (йдеться як про оренду, так і про продаж).

Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Економіка України: прогнози Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Кирило Сазонов
Місце
Україна
Теги
бюджет МВФ долги
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
9
70
Смішно
11
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы, продавайте почки!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
потому мвф и не сотрудничает,что землю хочет,это же одна из настоящих целей так наз.майдана.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Поскольку Порошенко все еще рвется к власти, значит еще есть что продавать и закладывать. Тезис о том, что в нынешней ситуации виноват Зеленский - умилил реально. Ну, конечно же, именно он и виноват. Ибо был успешным шоуменом? Так жил бы и радовался. На фига в политику полез?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги