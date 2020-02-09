"Важкий рік": Україну порівняли з бідняком, який несе речі до ломбарду

Для України 2020-й рік буде дуже важким, спрогнозував відомий журналіст і блогер Кирило Сазонов.

"Щодо віддаленої перспективи у мене більше оптимізму. А 2020 рік буде важким. Третина бюджету на зовнішні борги. МВФ поки не хоче з нами співпрацювати, тому перекривати будуть за рахунок продажу державної землі сільгосппризначення та приватизації підприємств", – пояснив Сазонов у недільному ток-шоу на ObozTV.

Журналіст порівняв Україну з бідняком, яка закладає своє майно в ломбард.

"Поки ми нагадуємо людину, яка не може прогодувати сім'ю. Вона виносить з дому меблі та апаратуру, які вважає зайвими, і несе в ломбард, щоб якось перепозичити та перебитися... Під цим гаслом пройде 2020-й", – попередив Сазонов.

На його думку, Україні вкрай необхідні позитивні ліберальні реформи.

"Без них ми будемо жити, як і жили. Скочуватися вниз, втрачати найбільш активну частину населення, яка буде зміщуватися на заробітки в європейські країни... І це буде проблемою. Все більше пенсіонерів, та сама кількість чиновників, і все менше робітників, які генерують якісь гроші", – наголосив він.

На запитання ведучого, хто понесе відповідальність, якщо такий песимістичний сценарій почне втілюватися, Сазонов відповів:

"Якийсь час можна обійтися малими жертвами. Пожертвувати Кабміном і зняти напругу в суспільстві. Проїхатися знову регіонами, як Зеленський вже робив, і насварити місцевих чиновників. Можна буде розпустити Верховну Раду. Але рано чи пізно Зеленському доведеться відповідати за все. Це він провів свою фракцію, він створював цей Кабмін, він – президент".

Утім, додав блогер, ліберальні реформи далеко не одразу "приносять щастя" людям: навпаки, вони починаються із "затягування поясів" і зазвичай є непопулярними.

Українцям передбачили важкий рік Oleg Petrasiuk / kyivpost.com

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