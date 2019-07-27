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"Продовжить слабшати": у Росії напророкували обвал рубля

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У Росії курс євро пробив позначку в 70 рублів, однак найближчим часом вартість європейської валюти може підскочити.

Ключову роль в нинішньому зміцненні рубля зіграло рішення Європейського центрального банку, повідомляє "Газета.ру".

Зокрема, Рада керуючих ЄЦБ вирішила зберегти базову ставку на нульовому рівні.

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У результаті курс євро на московській біржі знизився на 0,76%, до позначки в 69,96 рубля.

Останній раз курс євро перебував нижче 70 рублів у березні 2018 року.

Експерт "БКС Брокер" Іван Копєйкін також зазначив, що спроба закріпитися нижче 70 рублів за євро була зроблена на тлі заяв з боку ЄЦБ щодо монетарної політики.

Однак, за його словами, цей інформаційний привід уже був відіграний і рубль продовжить слабшати.

За прогнозами Копєйкіна, надалі курс євро може вирости до 71,5-72 рублів.

Курс євро може вирости до 71,5-72 рублів

Курс євро може вирости до 71,5-72 рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Росія
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Новини Росії
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Видно придётся брать в долг. Нет не получится - Украина уже всё выгребла.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Украиньзькэ эксперты!
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Александров Сергей
Александров Сергей
К концу 2015 года полудурок Демура, аналог хох-ляцкого идиота Гордона, предрекал доллар по 130-150 рублей. Ну и где???
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