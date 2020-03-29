Продаж державних земель: у Порошенка поставили жорсткий ультиматум

"Європейська Солідарність" готова підтримати ухвалення закону про землю у тому випадку, якщо в документі буде передбачена заборона на продаж державної землі.

Про це після погоджувальної ради заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Зокрема, ЄС також наполягає, щоб були прийняті до уваги ті поправки, які були запропоновані депутатами фракції з метою зробити ринок землі прозорим, доступним перш за все для дрібних фермерів, убезпечити його від надмірної концентрації та відмивання сумнівних коштів.

"Європейська Солідарність" в цих умовах категорично проти продажу державної землі. Ми готові підтримати відкриття ринку землі для того, щоб власники земельних паїв, які є ними вже понад 20 років, мали можливість розпоряджатися своєю власністю. Але державна власність – 11,5 мільйонів державної землі, комунальна, муніципальна власність точно не має продаватися зараз в цих умовах", – зазначив Порошенко.

"Тому зараз де-факто ультиматимумом є те, щоб поставити жорстку заборону продажу державної землі в цьому законі. Державна земля має в цих умовах залишатися державною без обмежень термінів", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Він зазначив, що в понеділок профільний комітет має розглядати поправки до закону про землю, і від його результатів буде залежати голосування на засіданні.

Петро Порошенко

"Поки що нам сказали, що нарешті вирішили піти на зустріч і заборонити продаж державної і муніципальної землі, забезпечити перевірку чистоти коштів, які використовуються в ринку землі. Забезпечити запровадження земельного кадастру, всіх необхідних документів для захисту селян, для того, щоб через мінімальну ціну захистити інтереси людини в селі. І я твердо переконаний, що партія "Європейська Солідарність" доб’ється зазначених результатів і ми визначимося щодо голосування по цьому важливому закону", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кожен українець за законом має право отримати до двох гектарів землі. А після того, як земельна реформа набуде чинності, отриманий пай можна буде продати. Ми розповідали, про те, хто і як може безкоштовно отримати землю в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!