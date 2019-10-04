Продадуть ПриватБанк, перерахують соцстандарти і знизять ставки за кредитами: Кабмін презентував плани

Українці через п'ять років будуть жити в іншій країні. У будь-якому разі, такі плани презентував Кабінет міністрів. Деякі з пунктів, наприклад, зліт економіки на 40%, викликають сумніви навіть серед міністрів. Програма уряду – перелік цілей. Те, наскільки вдало вони виконуються, дозволить оцінювати ефективність роботи відомства.

Загалом програму можна назвати досить ліберальною: левову частку держпідприємств і банків хочуть продати, роль держави в економіці – скоротити. Водночас серед десятків пунктів немає обіцянок підняти пенсії та заробітні плати.

Про те, як, відповідно до планів уряду, зміниться Україна через п'ять років – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні цілі Кабміну

економіка України (ВВП) зросте на 40%;

Такого результату планують досягти за п'ять років. Правда, наскільки це можливо – велике питання. У проєкті бюджету закладено ріст на 3% у 2020-му. А це означає, що наступні чотири роки українська економіка повинна зростати майже на 10% щорічно. Така динаміка – практично економічне піднесення.

Правда, раніше прем'єр пояснював, що цей показник у бюджеті ще можуть переглянути. Мовляв, зареєстрували той документ, який вже був напрацьований.

буде створено 1 млн нових робочих місць;

Хоча і представники бізнесу, й експерти ринку праці кажуть: спостерігається насамперед дефіцит кадрів. Конкурувати за робочу силу доводиться не тільки з українським компаніями.

Головна ж проблема – розмір заробітних плат. За таку ж роботу, наприклад, у Польщі, платять більше, через що підприємці зіткнулися з проблемою трудової міграції.

залучать $50 млрд прямих іноземних інвестицій;

Зазначимо, в 2017 році в Україні залучили $2,2 млрд прямих інвестицій з-за кордону, а в 2018-му – $ 2,3 млрд.

відремонтують дороги, побудують 5 глибоководних портів і 15 аеропортів;

"Відбудеться явний розвиток інфраструктури, зокрема, всі основні дороги (24 000 км) приведуть у хороший стан, активно розвиватиметься залізниця, будуть побудовані 5 глибоководних портів і 15 аеропортів", – йдеться в програмі дій уряду.

кожен українець буде забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму;

До слова, за останніми даними, фактичний розмір прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність,становить 4,2 тис. грн, а для пенсіонерів – 3,1 тис. грн.

демографічний тренд стане позитивним (народжуватися і повертатися в Україну буде більше людей, ніж помирати і виїжджати).

Тільки за офіційними даними, за минулі 9 років із урахуванням анексії територій і військових дій кількість українців скоротилася на 3,8 млн осіб. Держстат повідомляє про 1,2 млн трудових мігрантів, тоді як експерти називають від 2 до 4 млн.

У самій програмі уряду в більшості не описані кроки, які дозволять досягти зазначених цілей. Водночас окремо Кабмін опублікував і плани щодо конкретних міністерств. Нижче – найважливіші нововведення, які обіцяють реалізувати в найближчі роки.

Низькі ставки на кредити в гривні

Зараз середня ставка за кредитами, згідно з даними НБУ, становить приблизно 21%. Правда, бізнес може отримати гроші в банку тільки за умови поручителів і застав. В уряді ж обіцяють, що вже незабаром ситуація кардинально зміниться. Мовляв, гроші можна буде отримати під низьку ставку.

"Для окремих категорій малого і середнього бізнесу (зокрема, малим сільськогосподарським товаровиробникам на придбання землі) ми введемо фонди часткового гарантування кредитів. Працюватимемо і над підвищенням фінансової грамотності бізнесу та громадян, щоб забезпечити їм можливість отримати доступ до фінансових ресурсів", – йдеться в плані Кабміну.

Перевірка виплат

"Ефективна адресна соціальна підтримка вимагає моніторингу, автоматизації та цифровізації, глибокої аналітики для якісного дизайну програм підтримки сімей. Внаслідок посилення адресності та консолідації фінансового ресурсу", – наголошується в документі.

Утворення

Кабмін продовжить реформу Нової школи, також узаконять і створять умови для роботи приватних шкіл і дитсадочків: "Маємо припинити витрачати гроші на стіни й приміщення і ввести підхід, щоб ми надавали можливість талановитим людям розвиватися. Ми повинні створювати стимули"

Охорона здоров'я

Принцип гроші йдуть за пацієнтом буде збережений. "Ні фінансуванню ліжкомісць, ми також за те, щоб платити за кожного пацієнта", – пояснює прем'єр. Також Гончарук вважає, що в Україні потрібно ввести ліцензування лікарів.

Комуналка

Українці з невеликим доходом мають платити за комунальні послуги не більше 15% від свого доходу. Йдеться про вже звичні субсидії.

Нові податки

Кількість податків на викиди, забруднення буде збільшуватися. "Той, хто забруднює, може обкладатися податком більше", – зазначає прем'єр-міністр. У той же час ті, хто зараз інвестують, за словами глави уряду, платитимуть менше податків.

Продадуть державні банки

Держава скоротить частку в банківській системі до 20%. Зараз же чиновники контролюють більше половини ринку. Гончарук неодноразово заявляв про необхідність масштабної приватизації. Передусім, як анонсував прем'єр, уже будучи членом команди Зеленського, необхідно продати державні фінустанови(Ощадбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Укргазбанк).

"Вони повинні бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора – Національного банку – і налагодити роботу судової системи", – зазначив Гончарук.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram