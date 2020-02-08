"Проблемні питання знято": в "Слузі народу" дали прогноз щодо запуску ринку землі

Верховна Рада протягом 20 пленарних днів зможе ухвалити в другому читанні законопроект про запуск ринку землі в Україні.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк. За його словами, із законопроекту прибрали найбільш проблемні норми, які викликали невдоволення аграріїв.

Нардеп зазначив, що у фракції "Слуга народу" вистачить голосів для ухвалення законопроекту. У разі, якщо частина "слуг народу" передумає, у фракції розраховують на підтримку партії "Голос".

"Голос" – політична сила, яка заходила в парламент з прагненням відкрити прозорий ринок землі... Ви бачили перше читання, дуже здивувало багатьох виборців цієї політичної партії, що вони проголосували проти. Але на друге читання ми врахували чотири з п'яти принципових позицій "Голосу" щодо законопроекту", – заявив він.

На питання, скільки часу займе розгляд законопроекту, Костюк відповів: "Якщо за процедурою, потрібно ще 20 пленарних днів. Якщо за скороченою процедурою – потрібна політична воля".

Депутат зазначив, що завдяки внесенню в законопроект правок вдалося знизити резонанс в українському суспільстві: "Ми бачили мітинг біля Верховної Ради, там аграріїв було мало, були люди під прапорами тих чи інших політичних партій".

"Більшість українців не підтримували обмеження законопроекту 200 тис. гектарів в одні руки. Другий момент був по іноземцям... Ці питання ми зняли, вони були найбільш проблемними", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що фінальне голосування щодо старту продажу землі в Україні відбудеться не раніше березня.

Згідно із законопроектом, сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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