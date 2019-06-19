Проблема хрущовок в Україні: у Кабміні запропонували два рішення

Проблему старого та аварійного житла в Україні, в першу чергу хрущовок, вирішуватимуть двома способами – масовим знесенням або реконструкцією.

Що готує уряд мешканцям хрущовок, розповів в ефірі ObozTV заступник міністерстра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

За словами чиновника, нинішній закон про реконструкцію застарілого житла є неефективним, тому Мінрегіон підготував новий законопроект.

"Перша причина – там прописана норма про 100% згоди людей на переселення. Також є проблема коефіцієта 1,5 – тобто, якщо площа квартири 100 м2, то треба дати взамін 150 м2. Такої економічної можливості зараз немає", – підкреслив він.

Як зазначив Парцхаладзе, в Кабміні придумали новий механізм вирішення проблемних питань.

"Ми ввели, що не зноситься будинок, а потім люди переїжджають кудись і будуються. В першу чергу, будується пусковий будинок. Туди переїжджають люди, і тільки потім зносяться ті об'єкти. Обов'язково, щоб квартира була з ремонтом, і щоб людям перевезли все... Я вважаю, що якщо таку процедуру організувати, люди будуть дуже зацікавлені, оскільки вони вдвічі капіталізують своє майно", – зазначив він.

За оцінками заммінінстра, в хрущовці близько 3,5 тис. м2 житлової площі, а забудовник може на цій ділянці побудувати 10 тис. м2. Однак варіант з розселенням і знесенням можливий лише в Києві, Одесі та інших великих містах.

"В інших містах для цього поки що економіки немає. Для цього є інший проект – реконструкція. Місцева влада може фінансувати і залучати інвесторів. Наприклад, можна надбудувати два поверхи, і інвестор зобов'язаний повністю реконструювати будівлю – зробити енергоефективною, оновити всі комунікації, додатково поставити ліфт. Німеччина і Польща пішли таким шляхом", – пояснив Парцхаладзе.

"У Києві приблизно 30% будівель добудовані – робили мансарди, додаткові поверхи. Коли інвестори заходять у такий будинок, вони ремонтують під'їзд, комунікації. Це дуже багато історичних об'єктів у центрі Києва", – додав він.

Чиновник спрогнозував, що законопроект, у разі його прийняття, дасть перші результати лише через кілька років.

"Треба, щоб закон підтримали народні депутати. Тому ми чекаємо нових народних депутатів, новий Кабінет міністрів, який запропонує цей законопроект. Потім треба, щоб місцева влада зробила реєстр житла. Починати треба з аварійних об'єктів. Приблизно 3-4 роки треба, щоб ми побачили перші результати. Якщо це почнеться, то не масштабно, а як експеримент. Люди побоюються, тому ми повинні продемонструвати хороший приклад", – заявив він.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки в Києві, згідно з проектом генплану, необхідно зносити 3055 хрущовок, де проживає понад 200 тис. сімей. Планується в першу чергу зносити п'яти-, трьох- і чотириповерхівки, побудовані до початку 60-х. Остаточний проект реновації все ще розробляється.

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