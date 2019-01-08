''Призведе до руйнування'': розкрилася серйозна проблема Кримського мосту

В окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування.

Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце, заявив автор двох українських проектів Кримського мосту, інженер і мостобудівник Георгій Росновський у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, з просіданням мосту вже нічого неможливо вдіяти.

"Це призведе до руйнування мосту, він може і сильніше просідати, і перекошуватися у різні боки, а потім навесні піде льодохід, який може впливати на опори", – підкреслив Росновський.

Зі свого боку міністр із питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш зазначає, що Кримський міст був побудований із порушенням технології.

"Не враховані всі фактори. Технологічно ця частина дуже вузька. Тому в разі найменших проблем морські пробки створюються дуже швидко", – заявив Черниш.

За його словами, коли Росія перекривала протоку, ставлячи туди корабель, то за два дні накопичилося понад 420 суден із обох сторін.

"Уже було декілька аварій. Десь судна зіткнулися, хтось був на якірній стоянці, а його відірвало. Вони кажуть: "Це шторм". А ви що не знаєте, що взимку в Азовському і Чорному морях бувають шторми? Не знаєте, що там вітер? Невже на це не зважали? Виявляється, що ні", – резюмував Черниш.

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ньому запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою під час опускання на опори у воду впав один із залізничних прогонів Кримського мосту.

14 листопада у Криму під час будівництва підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.