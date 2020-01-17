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17 січня • оновлено в 13:10
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ПриватБанк повернуть Коломойському? Монобільшість відклала закон про заборону

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Верховна Рада перенесе голосування щодо законопроєкту №2571, який забороняє повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, у тому числі державного ПриватБанку мільярдерові Ігорю Коломойському.

Зокрема, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики поки не буде розглядати відповідну ініціативу. Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в коментарі НВ.

За її словами, регулятор і комітет ще допрацьовують законопроєкт №2571.

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"Там немає якихось кардинальних змін, просто є певні позиції, які нам треба узгодити", – резюмувала вона.

Також стало відомо, що колишній топменеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну і ПриватБанку Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року. До переходу установи у держвласність Дубілет був міноритарним акціонером банку – він володів 2,7249% акцій.

Олександр Дубілет – батько міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета, який раніше також працював у ПриватБанку IT-директором.

Ухвалення законопроєкту про неповернення ПриватБанку Коломойському відкладається

Ухвалення законопроєкту про неповернення ПриватБанку Коломойському відкладається

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Катерина Рожкова Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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