ПриватБанк попередив українців про нову аферу в мережі

В Україні шахраї знайшли новий спосіб забрати гроші у людей, які користуються картками ПриватБанку.

Зокрема, зловмисники створили фейковий аккаунт в Instagram, де оголосили про акцію, в рамках якої першим 10 тисячам користувачам обіцяють виплатити по 500 гривень в обмін на номер карти, повідомляє UBR.

За словами керівника напряму інновацій у ПриватБанку Єгора Аветісова, люди відправляють свої гроші і реквізити карт шахраям, а потім приходять на офіційний акаунт фінустанови і кажуть, що вони виконали умови акції.

Охочих отримати гроші знайшлося вже 6,4 тисячі осіб. Ще близько 670 виконали умови шахрайської акції і підписалися на канал банку в Telegram. Також зловмисники вимагали опублікувати сторіз в Instagram з посиланням на підроблений аккаунт, а номер карти вислати в особистих повідомленнях.

Шахрайський аккаунт соціальна мережа ще не заблокувала.

При цьому в ПриватБанку підкреслили, що не відшкодовуватимуть збитки тим, хто повівся на прийом аферистів.

"Щоб не втрачати гроші людям важливо запам'ятати, що банки не виманюють у клієнтів кошти через соцмережі, і менше звертати увагу на подібні випади шахраїв. Але, якщо людина вже помилилася і дані платіжної карти розголошені, то, звичайно ж, краще звернутися до відділення і її перевипустити", – резюмував прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

UBR

UBR

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як убезпечити себе від шахраїв.