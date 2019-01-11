ПриватБанк на певний час зупинить операції з картами: коли чекати

ПриватБанк у ніч з п'ятниці на суботу 12 січня на декілька годин обмежить всі операції з банківськими картками.

Як повідомили у прес-службі банку, з 24:00 до 04:00 суботи банк проводитиме технологічні роботи. Зазначається, що фахівці обрали нічний час, оскільки саме тоді більшість клієнтів не проводять операцій.

"Під час цієї чотиригодинної паузи регламенту карткових операцій банк також забезпечить проведення технологічних робіт з підвищення якості роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку", — написала керівник прес-служби "ПриватБанку" Інна Музичук.

За її словами, ПриватБанк очікує у першому півріччі 2019-го зростання кількості карткових транзакцій на 15%, тому фінустанова планує провести технологічні роботи до цього періоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї знайшли новий спосіб забрати гроші у клієнтів ПриватБанку. Зловмисники створили фейковий акаунт в Instagram, де оголосили про акцію, в рамках якої першим 10 тисячам фоловерів обіцяють виплатити по 500 грн в обмін на номер карти.

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