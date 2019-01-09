Приніс бюджету 137 млрд: названий найбільший платник податків України

НАК "Нафтогаз України" і компанії, які входять у неї, у 2018 році сплатили в державний бюджет 136,5 млрд гривень податків і дивідендів.

Зокрема, дивіденди були виплачені на суму 29,5 млрд гривень, рентні платежі – 28,5 млрд гривень, ПДВ – 37,4 млрд гривень, податок на прибуток – 23,9 млрд гривень, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У "Нафтогазі" зазначили, що залишаються найбільшим платником податків України. Надходження від групи становлять приблизно 15% загальних доходів державного бюджету в 2018 році.

Новини Україна зробила крок у боротьбі з ухиленням від сплати податків

Водночас у 2017 році НАК і компанії, які входять у неї, сплатили в держбюджет 107,3 млрд гривень податків і дивідендів. Так, надходження в український бюджет за рік зросли на 27,2%.

За 4 роки Нафтогаз превратился з "чорної дірі", яка только в 2014 поглінула 91,3 млрд грн бюджетних коштів на "курку, что Несе золоті яйця". Чи не дивно, что Нафтогаз НЕ дает Спок Деяк політікам, Аджея Грошові потоки йдут Повз них. pic.twitter.com/A4H1nA4Dvg - Нафтогаз України (@NaftogazUK) 9 січня 2019 р

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі відзначили, що в Україні за результатами 6 місяців 2018 року 100 найбільших держкомпаній в цілому отримали чистий прибуток у розмірі 21,5 млрд гривень, що майже на 42% менше ніж за аналогічний період 2017 року.

Основним фактором, що вплинув на зниження показника, стало зменшення чистого прибутку "Нафтогазу", який становить близько 51% загального фінансового результату всього портфеля.

За звітний період чистий прибуток НАК зменшився порівнянно з аналогічним періодом 2017 року на 60,3%, до 11 млрд гривень. Істотна частина зниження показника пов'язана зі збільшенням збитку "Укртрансгазу", 100% акцій якого належить "Нафтогазу", з -1,6 млрд гривень до -18,3 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільші компанії заплатили за перше півріччя 2018 року 197,6 млрд гривень податків. Водночас сотня найбільших платників за вказаний термін перерахувала у зведений бюджет 146,5 млрд гривень, що становить 40,5% надходжень.

Найбільшою компанією-платником податків став "Нафтогаз" – 24,5 млрд гривень. У топ-5 також потрапили "Укргазвидобування" – 18 млрд гривень, "Укpнaфта" – 7,4 млрд гривень, ВАТ "Прилуки" – 5,9 млрд гривень і "Укртатнафта" – 4,5 млрд гривень.