"Причини політичні": Росія раптово наростила торгівлю з Україною

У липні Росія утричі збільшила поставки вугілля в Україну в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це сказано в матеріалі російського видання "Коммерсант". Відзначається, що це сталося через збільшення відвантажень великих експортерів.

"У липні російські вугільні компанії поставили на територію України 394,8 тис. тонн вугілля. Це утричі більше, ніж у червні, коли відвантаження стали можливі тільки за дозволами уряду РФ", – сказано в статті.

Росія наростила поставки вугілля в Україну planeta.press

При цьому, в порівнянні з липнем 2018-го у цьому році поставки стали нижче на 51,6%.

Основними російськими експортерами в липні були "Ресурс" (101,3 тис. тонн), шахтоуправління "Садкінської" (66 тис. тонн), "Распадская" (49,82 тис. тонн). "Кузбасрозрізвугілля", що був одним з найбільших постачальників до введення нових правил експорту, але припинив відвантаження в червні, направив першу партію обсягом 36,3 тис. тонн. "Сибантрацит" також відвантажив першу з червня партію обсягом 10,5 тис. тонн.

Джерела видання відмовляються говорити про те, як працює механізм узгодження заявок на поставки вугілля на Україну. "Причини політичні, є завдання скоротити обсяги. Економічних причин шукати не варто", – вважає один із співрозмовників. У Мінекономіки РФ не коментують питання українського експорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія за допомогою контрабанди вивозить з непідконтрольної Україні території Донбасу антрацит і продає її в 19 країн світу, зокрема країни ЄС, Канаду, Єгипет і Грузію.

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