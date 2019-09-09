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9 вересня • оновлено в 10:53
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"Причини політичні": Росія раптово наростила торгівлю з Україною

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У липні Росія утричі збільшила поставки вугілля в Україну в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це сказано в матеріалі російського видання "Коммерсант". Відзначається, що це сталося через збільшення відвантажень великих експортерів.

"У липні російські вугільні компанії поставили на територію України 394,8 тис. тонн вугілля. Це утричі більше, ніж у червні, коли відвантаження стали можливі тільки за дозволами уряду РФ", – сказано в статті.

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Росія наростила поставки вугілля в Україну

Росія наростила поставки вугілля в Україну

planeta.press

При цьому, в порівнянні з липнем 2018-го у цьому році поставки стали нижче на 51,6%.

Основними російськими експортерами в липні були "Ресурс" (101,3 тис. тонн), шахтоуправління "Садкінської" (66 тис. тонн), "Распадская" (49,82 тис. тонн). "Кузбасрозрізвугілля", що був одним з найбільших постачальників до введення нових правил експорту, але припинив відвантаження в червні, направив першу партію обсягом 36,3 тис. тонн. "Сибантрацит" також відвантажив першу з червня партію обсягом 10,5 тис. тонн.

Джерела видання відмовляються говорити про те, як працює механізм узгодження заявок на поставки вугілля на Україну. "Причини політичні, є завдання скоротити обсяги. Економічних причин шукати не варто", – вважає один із співрозмовників. У Мінекономіки РФ не коментують питання українського експорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія за допомогою контрабанди вивозить з непідконтрольної Україні території Донбасу антрацит і продає її в 19 країн світу, зокрема країни ЄС, Канаду, Єгипет і Грузію.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина упиралась, не хотела но Россия продолжала втюхивать ей уголь)))))))))
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70rus xxx
70rus xxx
Тут я с автором соглашусь,Россию подобное не красит.Походу,Путин по прежнему считает украинцев братями?Пора эту идею с головы выбросить.Пенсильванский,значит Пенсильванский.
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