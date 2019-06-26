Причина не в м'ясі: економіст пояснив, чому в Україні подорожчав шашлик

В Україні за рік шашлик подорожчав на 24 грн. Тепер страва в середньому коштуватиме 270 грн.

Про це повідомляє керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що найбільше в "шашличному наборі" подорожчало зовсім не м'ясо. За рік головне блюдо пікніка додало в ціні майже 10%.

Для прикладу Дорошенко взяв порцію шашлику для компанії з шістьох осіб. Для цього потрібно 2 кілограми свинини, півкілограма цибулі і 140 грамів маринаду. У травні 2018 року 2 кілограми свинини коштували 230 грн, а у 2019 році – 239 грн. Тобто за рік м'ясо подорожчало всього на 4%.

А ось якщо 500 грамів цибулі раніше коштували 3,3 грн, то зараз його ціна підскочила аж у 4 рази – до 14,3 грн.

Шашлик

Маринад для шашлику теж подорожчав, правда не сильно – якщо 140 грамів у 2018 році коштували 14,2 грн, то зараз коштують 16,7 грн. Тобто, ціна виросла на 18%.

Так, шашлик зі свинини подорожчав за останній рік на 9%, з 247,5 грн до 270 грн.

"Якщо в минулому році порція на одну людину коштувала 41,2 грн, то у травні 2019 року - в 45 грн", – пояснює Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої.

Зокрема, пропонується підвищити ціни:

на горілку і лікеро-горілчані вироби – на 10,7%;

коньяк (бренді) – на 9,1-9,5%;

вина – на 7,4-10,2%.

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