Показати, звідки гроші: після відкриття ринку землі українців чекають важливі зміни

У партії "Слуга народу" можуть зобов'язати покупців землі показувати свої доходи і публікувати декларації.

Як розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL заступник голови фракції "СН" Дмитро Соломчук, в аграрному комітеті вже є такі ідеї і їх розглядають у контексті проєкту уряду про зняття мораторію з ринку землі.

"Ми думаємо, як поставити межі, щоб землю не використовували чорними грошима. Були пропозиції, наприклад, коли людина купує землю, вона повинна обов'язково показувати дохід. Якщо приїхав купувати землю з мільйоном доларів, то покажи — де ти їх знайшов. Така модель зараз розглядається, але вона ще не затверджена на комітеті", — підкреслив нардеп.

Земля ЗІК

Також, за словами Соломчука, державні сільгосппідприємства потрібно передати у власність ОТГ (об'єднані громади), які розпоряджатимуться ними. Сам же закон про ринок землі зараз обговорюється в комітеті, фінальне рішення ухвалять до кінця 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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