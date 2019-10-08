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8 жовтня • оновлено в 13:41
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Показати, звідки гроші: після відкриття ринку землі українців чекають важливі зміни

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У партії "Слуга народу" можуть зобов'язати покупців землі показувати свої доходи і публікувати декларації.

Як розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL заступник голови фракції "СН" Дмитро Соломчук, в аграрному комітеті вже є такі ідеї і їх розглядають у контексті проєкту уряду про зняття мораторію з ринку землі.

"Ми думаємо, як поставити межі, щоб землю не використовували чорними грошима. Були пропозиції, наприклад, коли людина купує землю, вона повинна обов'язково показувати дохід. Якщо приїхав купувати землю з мільйоном доларів, то покажи — де ти їх знайшов. Така модель зараз розглядається, але вона ще не затверджена на комітеті", — підкреслив нардеп.

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Земля

Земля

ЗІК

Також, за словами Соломчука, державні сільгосппідприємства потрібно передати у власність ОТГ (об'єднані громади), які розпоряджатимуться ними. Сам же закон про ринок землі зараз обговорюється в комітеті, фінальне рішення ухвалять до кінця 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Да разделите по колхозам и никаких деклараций.Да и откуда не трудовые доходы,когда 5 лет назад всех супостатов люстрировали.
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