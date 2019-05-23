Президентство Зеленського хитнуло економіку України: що трапилося

Єврооблігації України за останню добу подешевшали на 0,1-1% залежно від терміну погашення, оскільки інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського.

Водночас їхня прибутковість зросла на 0,1-0,15 процентного пункту, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.

Зокрема, за облігаціями з погашенням у 2026-2027 роках вона впритул наблизилася до 9% річних: 8,91% і 8,96% річних.

Папери з погашенням у 2023 році котируються за ставкою 8,46% річних, у 2022 – 7,92% і в 2021 – 7,68% річних.

Також на 0,6% подешевшали і ВВП-варранти України, які зараз котируються за ціною приблизно 63,14% від номіналу.

Основними причинами негативної динаміки учасники ринку називають новини про можливе дострокове згортання місії Міжнародного валютного фонду.

Крім того, за словами глави інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали, інвестори негативно відреагували на перші призначення Зеленського.

"Чим більше буде серед призначень людей із орбіти Ігоря Коломойського, тим більше це призводитиме до подорожчання вартості наших запозичень, тим складніше буде для корпорацій та уряду залучати гроші й в Україні, й за кордоном", – підсумував Фіала.

Інвестори негативно відреагували на перші призначення президента

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи – було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

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