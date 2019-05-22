Президентство Зеленського: фінансові ринки різко відреагували

Після інавгурації Володимира Зеленського ставки за державними борговими запозиченнями України впали нижче 18% під час проведення першого аукціону з продажу державних боргових облігацій.

Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook. "Позитив сьогоднішнього аукціону з розміщення ОВДП: дохідність за 3 міс. ОВДП були знижені з 18,5 до 17,88%", — повідомила Маркарова.

Володимир Зеленський Телеканал 24

Раніше короткострокові державні боргові облігації торгувалися з процентними ставками, які перевищують 18% річних.

Прибутковість за 3 міс. ОВДП facebook.com/oksana.markarova

Нагадаємо: чим вищий відсоток за державними облігаціями — тим більше державі доведеться віддавати за обслуговування держборгу. Зниження процентних ставок у Мінфіні пов'язують із введенням ефективної політики управління державним боргом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці понеділка, 20 травня, у Верховній Раді пройшло урочисте засідання, на якому відбулася інавгурація Зеленського. Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України у 1991 році.

У першому зверненні в Раді після своєї інавгурації Зеленський зробив заяву про те, що неефективні урядовці можуть "звільнити місця":

"Дозвольте мені зараз процитувати американського актора, який став класним американським президентом: уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію, чому уряд розводить руками і каже, що нічого не може зробити. Неправда. Може. Ви можете взяти ручку і папір — і звільнити місця".

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