Прем’єр не помічає імпорту електроенергії з РФ, вважає – є лише технічні перетоки

Незважаючи на неодноразові зупинки українських електростанцій через імпорт електроенергії з Росії, прем’єрміністр Олексій Гончарук вважає, що між Україною та Росією є лише технічні перетоки електроенергії, а не імпорт.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналіста щодо зростання імпорту електроенергії з РФ.

"Історично українська енергетична мережа і російська енергетична мережа пов'язані між собою. І протягом всього цього часу у нас постійно відбуваються перетоки електроенергії. Тому ці операції з'явилися не вчора і не позавчора. І цей відсоток цих операцій абсолютно незначний для українського ринку", – сказав Гончарук.

Він також зазначив, що наміри уряду в рамках євроінтеграції України щодо синхронізації вітчизняної енергосистеми з європейською, залишаються незмінними.

"Україна має дуже чітку стратегію в сфері енергетики. Між нашим системним оператором, який керує всією нашою енергосистемою, та системними операторами окремими в Європі підписаний меморандум про те, що українська енергосистема має бути інтегрована з європейською до 2023 року. Це означає, що для того, щоби інтегруватися до європейської енергетичної мережі, нам потрібно спочатку від'єднатися від російської. Потім якийсь час профункціонувати окремо, індивідуально. І лише потім, після того, як інфраструктура буде створена, інтегруватися повністю до європейської системи. І це насправді наші дійсні плани", – запевнив Гончарук.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн кВт-год / добу.

Раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомив, що обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами комерційного директор ДТЕК Київські електромережі Олександра Бемми, мешканці Києва у лютому можуть отримати два рахунки за спожиту електроенергію. Перший – від нового постачальника, а другий – від оператора системи розподілу, в якому є борг за спожиту електроенергію у 2018 році.

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