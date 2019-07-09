Працюють безкоштовно: керівництву Офісу президента два місяці не платили зарплату

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.

Відповідну інформацію офіційно підтвердили представники Державного управління справами, передають "Українські новини".

"Заробітна плата керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й., першому заступникові керівника Офісу президента України Трофімову С. В. та заступникам керівника Офісу президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапці Р. Г., Тимошенку К. В., Пристайку В. В. і Гончаруку О. В. у травні та червні 2019 року не нараховувалась", – відзначили в ДУС.

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Згідно з даними Держуправління справами, зарплата їм не нараховувалася взагалі.

Також керівництво Адміністрації президента не подає електронні декларації.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні "Українські новини"

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні "Українські новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий Офіс президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва.

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