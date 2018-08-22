Повне блокування: Великий український банк відключив операції по картках

В Україні в середу 22 серпня Альфа-Банк заморозив будь-які карткові операції.

Прес-служба банку пояснює, що він переходить на власний процесинг, у зв'язку з чим будуть неможливими будь-які операції за картковими рахунками. Користувачі карток не зможуть розраховуватися за покупки, знімати готівку, поповнювати картки та переказувати гроші з картки на картку.

Також повідомляється, що тимчасово будуть відключені інтернет-банкінг My Alfa-Bank і мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine.

Крім того у прес-службі розповіли, що сьогодні відключений сервіс встановлення і зміни PIN-коду по картках.

За даними Альфа-Банку, тимчасова заморозка карткових платежів торкнеться 1,77 млн ​​активних карток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, банк попередив українців про "перезавантаження" ще 14 серпня. Тимчасові обмеження в обслуговуванні торкнуться зарплатних, корпоративних і бізнес-карт для підприємців. Формування зарплатних відомостей буде доступним, проте їхня обробка та зарахування на карткові рахунки почнуться після закінчення технічних робіт і будуть завершені 23 серпня.