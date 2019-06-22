"Повна траса!" У мережі показали "скажений" потік українців до Криму

Незважаючи на заяви російських ЗМІ про початок туристичного сезону в Криму, потоку бажаючих відпочити на території тимчасово окупованого півострова фактично немає.

Як пишуть херсонські ЗМІ, траса Харків – Сімферополь в Генічеському районі практично пустує. "Як бачимо, руху автомобілів на Крим практично немає і реальний річний пасажиропотік на півострів мало відрізняється від іншої пори року", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ж РосЗМІ, в добу на кордоні з материковою Україною прикордонники пропускають не менше 11 тисяч осіб. Хоча в опублікованому відео з одного з автомобілів, який проїжджав трасу на Сімферополь, видно цілковиту відсутність будь-якого потоку туристів.

На відео активно реагують і користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на фрукти в літній сезон в включеному Росією Криму виявилися в кілька разів вище, ніж на материковій частині України.

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