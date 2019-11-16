"Поверніть бабки!" Цимбалюк жорстко відповів на погрози Путіна на адресу України

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Таким чином, глава Кремля хоче примусити Європу натиснути на Київ у питанні повернення мільярдних боргів "Газпрому" НАК "Нафтогазу".
"Рішення Стокгольмського арбітражу говорить саме про це. Росія повинна Україні вже 3 мільярди доларів, а не навпаки. Росіяни, треба заплатити", – заявив журналіст Роман Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.
За його словами, президент Росії почав готувати Україну і Європейський Союз до холодної зими. Глава "Газпрому" також говорить, що зима буде дуже холодною.
Журналіст вважає, що таким заявами глава Кремля домагається списання боргів.
"Мовляв прогинайтеся під нас і змусьте Україну пробачити борги", – зазначив Цимбалюк.
"Поверніть бабки, які ви нам винні. Де 3 мільярди доларів? ", – звернувся журналіст до Путіна.
Глава Кремля хоче примусити Європу натиснути на Київ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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