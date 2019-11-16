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16 листопада • оновлено в 07:22
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"Поверніть бабки!" Цимбалюк жорстко відповів на погрози Путіна на адресу України

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Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Таким чином, глава Кремля хоче примусити Європу натиснути на Київ у питанні повернення мільярдних боргів "Газпрому" НАК "Нафтогазу".

"Рішення Стокгольмського арбітражу говорить саме про це. Росія повинна Україні вже 3 мільярди доларів, а не навпаки. Росіяни, треба заплатити", – заявив журналіст Роман Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

За його словами, президент Росії почав готувати Україну і Європейський Союз до холодної зими. Глава "Газпрому" також говорить, що зима буде дуже холодною.

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Журналіст вважає, що таким заявами глава Кремля домагається списання боргів.

"Мовляв прогинайтеся під нас і змусьте Україну пробачити борги", – зазначив Цимбалюк.

"Поверніть бабки, які ви нам винні. Де 3 мільярди доларів? ", – звернувся журналіст до Путіна.

Глава Кремля хоче примусити Європу натиснути на Київ

Глава Кремля хоче примусити Європу натиснути на Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
транзит газу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ушастый Цыммбалюк ну очень грозный. Прямо как жук навозный!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Xoxлы, вы дeбилы... и за последние 30 лет не было ни одного повода в этом усомниться. А Цимбалюк - яркий пример, подтверждающий этот факт.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо ушастик совсем позабыл про "долг Януковича". Ну ничего, мы напомним...
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