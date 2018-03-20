Потрібна Україна: в Росії заговорили про труднощі з транзитом газу

"Газпрому" доведеться домовлятися з Україною про транзит і після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Росіяни в 2020 році не зможуть обійтися без української газотранспортної системи для транзиту в Європу, оскільки до того моменту наземна інфраструктура в ЄС ще не буде готова до прийому газу "Північного потоку-2", пише "Комерсант".

"До кінця 2019 року, коли закінчується контракт на транзит газу через Україну, "Газпром" зможе прокачати через Nord Stream 2 не більше 34 млрд кубометрів з проектних 55 млрд кубометрів. Таким чином, укладання нового транзитного контракту з Україною неминуче", - сказано в матеріалі.

Як зазначає Симон Пірані з Оксфордського інституту енергетичних досліджень, "Газпром" може до 2024 року забезпечити повне завантаження Nord Stream 2 і двох ниток "Турецького потоку", що, ймовірно, дозволить компанії відмовитися від українського маршруту для забезпечення портфеля довгострокових контрактів (близько 180 млрд кубометрів на рік). Але, на його думку, з огляду на зростання попиту на російський газ, компанія "на практиці не зможе повністю закрити двері для українського транзиту", навіть коли зазначені газопроводи будуть побудовані.

Як повідомляв "Обозреватель", глава МЗС Польщі Конрад Шиманський заявив, що отруєння в Солсбері створює нову ситуацію в Європі, тому Німеччина повинна оцінити, чи Росія заслуговує довіри партнерів у контексті реалізації газового проекту "Північний потік-2".