"Потрібна робота!" Милованов розкрив план боротьби з бідністю в Україні

Кабінет міністрів України планує надавати державну допомогу компаніям, які готові брати на роботу працівників і навчати їх новим професіям та навичкам.

Такий підхід уряд збирається реалізувати в рамках боротьби з бідністю в Україні, розповів в ефірі ObozTV міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов. За його словами, найголовніше – у людей має бути робота.

"В Україні склалася парадоксальна ситуація. Мовою економістів це називається "структурним безробіттям". Коли є вакансії, є компанії, які шукають співробітників. По 20 тисяч вакансій є: наприклад, в металургії, в агро. І одночасно у нас така ж кількість людей, які шукають і не можуть знайти роботу", – пояснив Милованов.

Міністр наголосив, що одне із завдань держави – допомогти людям знайти робочі місця. При цьому він запевнив, що жодної "боротьби з дармоїдством" не передбачається.

"Безробіття – це тільки з урахуванням людей, які шукають роботу і не можуть знайти. Якщо людина не шукає роботу, не хоче працювати – це її право, у нас вільна країна", – уточнив чиновник.

Милованов розповів, що в його відомстві вже проаналізували ситуацію на ринку і з'ясували, які професії сьогодні потрібні, а які – ні.

Зокрема, нагадав він, зараз істотно скорочується кількість держслужбовців.

"А потрібні, наприклад, слюсарі. Потрібні програмісти. Потрібні бізнесмени. Потрібні люди в агропромисловій сфері, які можуть працювати на новій техніці", – додав міністр.

"І державі треба допомогти навчити людей цим навичкам. У нас буде підхід такий. Ми будемо давати державну допомогу компаніям, які готові брати до себе людей і навчати їх новим професіям", – резюмував він.

Компанії в Україні не можуть знайти працівників, а люди – роботу Thinkstock / tucson.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський доручив скоротити сфери неформальної зайнятості. Зокрема – до 1 грудня 2019-го посилити відповідальність за тіньову зайнятість.

Тим часом заробітчанам можуть істотно спростити життя. У Верховній Раді взялися за правила працевлаштування українців, які шукають роботу за кордоном – всі подробиці в нашому матеріалі.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram