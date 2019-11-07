Постраждали 180 тисяч пасажирів: найбільша авіакомпанія Європи різко зупинила рейси

Німецька авіакомпанія Lufthansa 7 і 8 листопада скасувала 1300 рейсів у зв'язку з 48-годинним страйком бортперсонала.

Від цього заходу постраждали приблизно 180 тисяч пасажирів, повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, профспілка бортпровідників UFO 4 листопада закликала своїх членів до 48-годинний страйку, який торкнеться всіх рейсів компанії Lufthansa, що вилітають з Німеччини.

Крім того, 8 листопада очікується протестна демонстрація і мітинг біля штаб-квартири Lufthansa поруч з аеропортом Франкфурта-на-Майні.

Причиною страйку називається відмова керівництва авіакомпанії проводити переговори про тарифи оплати праці бортпровідників.

Заступник керівника UFO Даніель Флор повідомив, що трудові спори можуть торкнутися і інші авіакомпанії, що входять в концерн Lufthansa – Eurowings і Sunexpress.

Німецька авіакомпанія Lufthansa 7 і 8 листопада скасувала 1300 рейсів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня у восьми найбільших аеропортах Німеччини пройшли так звані попереджувальні страйки працівників служб безпеки: до них приєднаються співробітники портів Франкфурта-на-Майні, Бремена, Дрездена, Ерфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига і Мюнхена.

Також в Берліні 15 лютого, влаштували масовий страйк працівники громадського транспорту. Ситуація створила проблеми для сотень тисяч жителів столиці Німеччини.

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