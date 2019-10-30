"Союз диктаторів": Портников розповів, як Путін захоплює Європу

Підписання Сербією і Євразійським економічним союзом угоди про зону вільної торгівлі – серйозний пропагандистський крок Москви, який матиме важливе значення для пострадянського простору
"Навіщо Белграду і Москві підписувати нову угоду – при тому, що двостороння угода про вільну торгівлю діє вже кілька десятиліть і, як бачимо, нічого не змінила? Для керівництва Сербії це – демонстрація зближення з Росією і одночасно шантаж Євросоюзу. Якщо і далі будете вимагати домовитися з Косово і продовжити реформи – у нас є запасний варіант", – пише журналіст Віталій Портников для espreso.tv.
У свою чергу Росія бажає продемонструвати, що створений нею Євразійський економічний союз – це альтернатива ЄС.
"Якщо навіть країни – кандидати в члени ЄС підписують з цим союзом угоди, так сусіднім державам, які пов'язані з ЄС виключно угодою про асоціацію, сам Путін велів. Хіба ж українці - не такі ж "брати" росіян, як серби?" – заявив Портников.
За його словами, в обмін на встановлення миру, відновлення територіальної цілісності на Донбасі або продовження транзиту російського газу Україні запропонують підписати саме таку угоду.
"Не з однією Росією – а з усіма "братами" відразу. Так би мовити, щоб вуха Кремля менше стирчали… Для нас такі домовленості можуть обернутися політичною і енергетичною кабалою, першим кроком на шляху до вступу в "союз диктаторів", – резюмував Портников.
Підписання Сербією і Євразійським економічним союзом угоди про зону вільної торгівлі – серйозний пропагандистський крок Москви
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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