"Союз диктаторів": Портников розповів, як Путін захоплює Європу

Підписання Сербією і Євразійським економічним союзом угоди про зону вільної торгівлі – серйозний пропагандистський крок Москви, який матиме важливе значення для пострадянського простору

"Навіщо Белграду і Москві підписувати нову угоду – при тому, що двостороння угода про вільну торгівлю діє вже кілька десятиліть і, як бачимо, нічого не змінила? Для керівництва Сербії це – демонстрація зближення з Росією і одночасно шантаж Євросоюзу. Якщо і далі будете вимагати домовитися з Косово і продовжити реформи – у нас є запасний варіант", – пише журналіст Віталій Портников для espreso.tv.

У свою чергу Росія бажає продемонструвати, що створений нею Євразійський економічний союз – це альтернатива ЄС.

"Якщо навіть країни – кандидати в члени ЄС підписують з цим союзом угоди, так сусіднім державам, які пов'язані з ЄС виключно угодою про асоціацію, сам Путін велів. Хіба ж українці - не такі ж "брати" росіян, як серби?" – заявив Портников.

За його словами, в обмін на встановлення миру, відновлення територіальної цілісності на Донбасі або продовження транзиту російського газу Україні запропонують підписати саме таку угоду.

"Не з однією Росією – а з усіма "братами" відразу. Так би мовити, щоб вуха Кремля менше стирчали… Для нас такі домовленості можуть обернутися політичною і енергетичною кабалою, першим кроком на шляху до вступу в "союз диктаторів", – резюмував Портников.

Підписання Сербією і Євразійським економічним союзом угоди про зону вільної торгівлі – серйозний пропагандистський крок Москви

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.