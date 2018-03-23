Порошенко розповів, скільки втратила Україна через агресію Росії

Україна втратила 18,6% ВВП через анексію Криму та окупацію частини території Донбасу Російською Федерацією.
"Через анексію Криму ми втратили 3,6% ВВП, 80% нафтогазових покладів в Чорному морі і 10% портової інфраструктури", - пише президент Петро Порошенко в Twitter.
Крім того, через окупацію частини Донбасу Україна недорахувалися 15% ВВП, 25% промисловості. Зокрема, на окупованій території залишилося близько 100 шахт і активи банків майже на 5 млрд доларів.
"Ми уникли дефолту, викликаного гібридною війною Росії проти України, і відновили економічне зростання. Це - заслуга сильного, патріотичного та відповідального українського народу", - резюмував Порошенко.
Як повідомляв "Обозреватель", старший науковий співробітник Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерс Аслунд заявив, що за чотири роки українська економіка втратила майже 100 млрд доларів через агресію Росії.
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