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4 квітня • оновлено в 00:05
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Порошенко оголосив гарну новину про банківську систему України

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Українська банківська система витримала потужний стрес-тест і зараз є стабільною та єфективною після багатьох років банкрутства.

Це стало можливим завдяки діям попередньої влади, заявив голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Економічна правда"

"До 2014 року у нас у країні за 85% кредитів не виплачувалися відсотки, вони не поверталися. І почалося це під час кризи 2008 року, коли були видані великі суми рефінансування і вони були неповернуті банкам", – розповів п'ятий президент України.

За його словами, низка ліквідованих із 2014 року банків, демонструвала банкрутство та колапс банківської системи.

"А зараз я хочу повідомити гарну новину, ця система витримала той потужний стрес-тест, який зараз запустився проти фінансової системи країни. Сьогодні гривня укріпилася на 3%. Зараз банківська система міцна та ефективна внаслідок тих кроків, які були зроблені нашою командою в період з 2014 по 2016 роки", – повідомив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 30 найбільших банків без потрясінь переживуть погіршення економічної ситуації у зв'язку із пандемією коронавірусу і карантином.

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Тема
Банківська система
Особи
Петро Порошенко Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
банк
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Гоша Злой
Гоша Злой
потужний лузер
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Гоша Злой, Не ставь себя так высоко. Ты просто *авно
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Украинская банковская система выдержала мощный стресс-тест и сейчас является стабильной и ефективною после многих лет банкротства". Простите, а в слове "ефективною" сколько допущено ошибок? Две или три?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На всякий случай: https://prnt.sc/rsjmjc
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