Порошенко назвав розмір своїх доходів

Петро Порошенко, залишаючи посаду президента, подав декларацію про доходи за період з 1 січня по 20 травня 2019 року.

За цей період він отримав доходи у розмірі приблизно 16 млн гривень, свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Понад 1,5 млн гривень компенсації за завдану моральну шкоду Порошенко отримав від корпорації BBC. Відповідне рішення у справі про наклеп було винесене Високим судом Лондона. Ці кошти планується спрямувати на благодійність.

Зарплата п’ятого президента України була нарахована у розмірі 128,5 тис. гривень. Уся заробітна плата спрямовується на благодійність.

Приблизно 9,5 млн гривень склали відсотки від депозиту у Міжнародному інвестиційному банку.

Також Порошенко отримав погашення за придбаними ним минулого року облігаціями державної позики.

Головною статтею видатків стали перерахування у виборчий фонд кандидата. Фінансування передвиборчої кампанії було здійснене за власні кошти Порошенка.

Нагадаємо, що згідно з даними міжнародного агентства Bloomberg, за час президентства Порошенко втратив статус мільярдера, який мав до обрання. Відповідно до індексу Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився за цей час майже на 40%.

Петро Порошенко подав декларацію про доходи

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Порошенко витратив на благодійність приблизно 200 млн гривень.

Загальна сума витрат Порошенка на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни за період із 2014 по 2018 роки перевищила 1,2 млрд гривень. Із них на армію — понад 500 млн гривень.

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