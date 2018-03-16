Порошенко хоче зниження облікової ставки в Україні

Президент Петро Порошенко хотів би більшого зростання кредитування економіки України при менших ставках.

"За минулий рік ми маємо 13% зростання депозитів і зростання кредитування національної економіки, хоча, звичайно, мені хотілося б більших показників. І тут стабільність банківської системи, національної грошової одиниці, можливо, зниження ставки. Хоча ні, я про це не буду говорити , тому що це буде втручання у вашу роботу", - заявив глава держави, передає "Інтерфакс-Україна".

Після чого Порошенко наголосив, що головним пріоритетом для нього залишається довіра і незалежність НБУ.

Свідченням такої довіри глава держави назвав зміцнення гривні останнім часом з 29 грн/$1 до 26 грн/$1 і викуп Національний банком України з початку року близько $800 млн у резерви.

1 березня Нацбанк підвищив облікову ставку до 17%.

Нагадаємо, 15 березня парламент звільнив Валерію Гонтареву з поста глави Національного банку України і вибрав нового голову регулятора.

Раніше "Обозреватель", опублікував звіт Гонтаревої в Раді про її діяльність на посаді глави НБУ.