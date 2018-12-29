Понад 20 тисяч: в Україні істотно підняли зарплати військовим

В Україні з 1 січня 2019 року суттєво підвищать рівень заробітних плат для військовослужбовців ЗСУ.

Як передає прес-служба Кабміну, про це в ході робочої поїздки в Харківську область 29 грудня розповів міністр оборони Степан Полторак, заявивши, що напередодні вже підписав відповідний указ.

За його словами, з наступного року командир бригади, якому раніше платили 17-18 тисяч гривень, отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону замість 14 буде отримувати 19-23 тисяч, а грошове забезпечення командира роти складе 16 тисяч гривень замість нинішніх 12.

Міністр також згадав про те, що в 2014 році мінімальне грошове утримання солдата-контрактника складало лише 600 гривень, тоді як зараз ця сума нараховує вже понад 7 тисяч.

"Грошове утримання українських військовослужбовців стабільно зростає, і в наступному, 2019 році, військовослужбовці військової служби за контрактом отримуватимуть більше десяти тисяч гривень", — сказав міністр, підкресливши, що військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил, будуть отримувати більше 20 тисяч гривень.

Степан Полторак Канал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував збільшити оборонний бюджет на 23 млрд гривень, щоб підвищити, зокрема, зарплати українським військовим.

Також в листопаді в Україні почала діяти інструкція про організацію роботи з оформлення документів для перерахунку пенсій військовослужбовцям.