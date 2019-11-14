Понад 10 млрд: у Гончарука різко збільшили фінансування освіти й медицини

Міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, що уряд у проєкті державного бюджету на 2020 рік до другого читання збільшив фінансування соціальних програм, освіти й медицини.
"Ми переглянули ті пріоритети, які ви вказали: соцпрограми, освіту, медицину. Понад 10 млрд їм відправили", – повідомила вона під час виступу у Верховній Раді у четвер, 14 листопада.
Зокрема, на зарплати вчителям Кабінет міністрів передбачив фінансування на рівні 3,7 млрд гривень, а на медицину – понад 3 млрд гривень.
Крім того, уряд поліпшив прогноз щодо зростання української економіки.
"Ми переглянули макропрогнози. Зараз макропрогноз щодо зростання ВВП збільшили до 3,7%. Це позиція і тих, хто спостерігають за економічним зростанням у різних країнах", – резюмувала Маркарова.
Міністерка фінансів Оксана Маркарова озвучила зміни у проєкті державного бюджету на 2020 рік
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У неділю, 15 вересня, до Верховної Ради внесли проєкт Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.
Український уряд надалі НЕ буде планувати бюджет щороку. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Так, затвердженню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трирічної декларації.
Раніше Гончарук розповів, що проєкт бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.
Верховна Рада в понеділок, 16 вересня, опублікувала текст проєкту закону про державний бюджет України.
В Україні в проєкті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4 723 гривні.
Водночас мінімальну пенсію в Україні наступного року планують встановити на рівні 1 769 грн.
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