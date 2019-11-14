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14 листопада • оновлено в 15:41
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Понад 10 млрд: у Гончарука різко збільшили фінансування освіти й медицини

1.4т
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Міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, що уряд у проєкті державного бюджету на 2020 рік до другого читання збільшив фінансування соціальних програм, освіти й медицини.

"Ми переглянули ті пріоритети, які ви вказали: соцпрограми, освіту, медицину. Понад 10 млрд їм відправили", – повідомила вона під час виступу у Верховній Раді у четвер, 14 листопада.

Зокрема, на зарплати вчителям Кабінет міністрів передбачив фінансування на рівні 3,7 млрд гривень, а на медицину – понад 3 млрд гривень.

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Крім того, уряд поліпшив прогноз щодо зростання української економіки.

"Ми переглянули макропрогнози. Зараз макропрогноз щодо зростання ВВП збільшили до 3,7%. Це позиція і тих, хто спостерігають за економічним зростанням у різних країнах", – резюмувала Маркарова.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова озвучила зміни у проєкті державного бюджету на 2020 рік

Міністерка фінансів Оксана Маркарова озвучила зміни у проєкті державного бюджету на 2020 рік

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Тема
Держбюджет-2020
Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Теги
бюджет Міністерство фінансів
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