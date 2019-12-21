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21 грудня • оновлено в 15:22
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Помічник Зеленського особисто затвердив газові переговори з Росією?

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В украинских реалиях должность отнюдь не всегда означает влияние или реальные рычаги принятия решений. Можно быть и премьер-министром Украины, но последнее слово все же за Офисом президента.

Интересная ситуация выходит и с подписанием газового соглашения между Украиной и Россией. "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10.

Не буду писать о нюансах этого решения, но стоит обратить внимание лишь одну мелкую, но важную деталь. Подписи сторон. От украинской свои подписи поставили помощник президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

При этом роспись Андрей Ермака находится выше, чем росчерки чиновников топ-уровней.

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Как рассказывает юрист Александр Марусяк, по правилам этикета помощник президента не может стоять выше министров. "Подписи чиновников эквивалентного уровня ставят друг напротив друга. Президент напротив Президента и т.д", – подчеркнул юрист.

Аналогично недоумивает и Андрей Бузаров: "С юридической точки зрения мне непонятно. Возможно есть какая-то официальная доверенность Ермаку со стороны президента", – считает международник.

Подписи сторон под газовым документом

Подписи сторон под газовым документом

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (справа)

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (справа)

В этой ситуации получается, что Андрей Ермак, имеющий статус помощника, выше вице-пермьера или министра. По факту эта мелкая деталь, на которую и сразу не обратишь внимание, демонстрирует как значимо неофициальное влияние в Украине. В данном случае очевидно – близость к президенту и его Офису.

Ведь именно Ермак выполняет самые важные и стратегические поручения со стороны президента Зеленского. Яркий пример – подготовка "нормандской встречи" или переговоры с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Поэтому неважно, какая должность у того или иного чиновника. Чем ближе к центру принятия решений, тем значимей твоя фигура.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Андрій Єрмак Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
Офіс президента газ
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