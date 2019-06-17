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Полуниця і черешня за 100 грн: мережу шокували космічні ціни в Криму

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Ціни на фрукти в літній сезон в анексованому Росією Криму виявилися в кілька разів вище, ніж на материковій частині України.

Так, як пише "Под прицелом", у сусідній Херсонській області кілограм черешні на ринку "Нежданна" обійдеться в середньому в 35 гривень, а на сімферопольському ринку "Привоз" – від 90 гривень.

За кілограм полуниці на Херсонщині доведеться викласти 25,5 гривень, а в Сімферополі – від 50 до 131 гривні.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

RT

Диня в Криму коштує в 2 рази дорожче (37 гривень проти 15), і тільки кавуни однакові за ціною – 25 гривень на кілограм.

Ціни в Сімферополі

Ціни в Сімферополі

Под прицелом

У Севастополі кілограм полуниці обійдеться в 95 гривень, а черешні – від 87 до 106 гривень.

Зі свого боку російська відеоблогер Альона Бардівська розповіла, що в Ялті полуницю продають за 355 рублів (більше 146 гривень), а черешню за 390 (більше 161 гривні). За її словами, ціни на фрукти в курортному місті вищі, ніж у Москві.

Ціни в Ялті

Ціни в Ялті

Скрін відео

Ціни в Ялті

Ціни в Ялті

Скрін відео

При цьому з овочами ситуація дещо інша – по ряду позицій ціни відрізняються не так помітно, а цибуля в Криму навіть трохи дешевша, ніж на Херсонщині.

Серед овочів істотно дорожчі за материкові кримські помідори (на 35%) молода капуста (в 2 рази) та огірки (у 2,5 рази).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов визнав, що великі російські торговельні мережі не йдуть на півострів і не створюють можливостей для зниження цін.

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Теми
анексія КримуЦіни на продуктиРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЯлта
Теги
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Федоров Федор
Федоров Федор
Оboz только сегодня писал про пустые пляжи в Крыму ссылаясь на роксолану втудей и следом выкладывает ролик,где отчётливо видно,что пляжи не пустуют.Фейспалм.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Для жителей Украины это конечно. высокие цены, им не по карману! И любому Грамотному человеку понятно, что цены на рынке (тем более курортном) регулируются СПРОСОМ и ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. Тем более на скоропортящиеся продукты. Ну, а для *особо одарённых* из Украины скажу проще: Раз стоят такие цены - Значит ПОКУПАЮТ по таким ценам!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А я неоднократно и говорил: в Крыму живут лучше и богаче вас!
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леня зе
леня зе
Домохозяйство использует не более 3500 м3 газа за 12 месяцев – платить нужно по 4 руб. 26 коп-цены не шокируют.неАИ-92 стоит 46,47. АИ-95 – 49,27. АИ-95 Премиум – 49,99. Дизель – 48,17. Источник: https://visasam.ru/russia/goroda/benzin-v-krymu.html-не не шокируют
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