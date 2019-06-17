Полуниця і черешня за 100 грн: мережу шокували космічні ціни в Криму

Ціни на фрукти в літній сезон в анексованому Росією Криму виявилися в кілька разів вище, ніж на материковій частині України.

Так, як пише "Под прицелом", у сусідній Херсонській області кілограм черешні на ринку "Нежданна" обійдеться в середньому в 35 гривень, а на сімферопольському ринку "Привоз" – від 90 гривень.

За кілограм полуниці на Херсонщині доведеться викласти 25,5 гривень, а в Сімферополі – від 50 до 131 гривні.

Ілюстрація. Крим RT

Диня в Криму коштує в 2 рази дорожче (37 гривень проти 15), і тільки кавуни однакові за ціною – 25 гривень на кілограм.

Ціни в Сімферополі Под прицелом

У Севастополі кілограм полуниці обійдеться в 95 гривень, а черешні – від 87 до 106 гривень.

Зі свого боку російська відеоблогер Альона Бардівська розповіла, що в Ялті полуницю продають за 355 рублів (більше 146 гривень), а черешню за 390 (більше 161 гривні). За її словами, ціни на фрукти в курортному місті вищі, ніж у Москві.

Ціни в Ялті Скрін відео

Ціни в Ялті Скрін відео

При цьому з овочами ситуація дещо інша – по ряду позицій ціни відрізняються не так помітно, а цибуля в Криму навіть трохи дешевша, ніж на Херсонщині.

Серед овочів істотно дорожчі за материкові кримські помідори (на 35%) молода капуста (в 2 рази) та огірки (у 2,5 рази).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов визнав, що великі російські торговельні мережі не йдуть на півострів і не створюють можливостей для зниження цін.

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