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19 листопада • оновлено в 12:58
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"Політичний шантаж": "Нафтогаз" розкрив подробиці перемовин із ЄС щодо газу із Росії

2.1т
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НАК "Нафтогаз" підтвердив, що Європейська комісія порекомендувала Росії заключити довгостроковий контракт з Україною щодо газу.

Однак Європа не підтримує бажання Кремля отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску, повідомили представники національної акціонерної компанії у коментарі OBOZREVATEL.

"Упереджуючи наступні "одкровення" джерела в Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного рішення міжнародного арбітражу в Стокгольмі", – заявили у "Нафтогазі".

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Зокрема, Єврокомісія рекомендувала "Газпрому":

  • заключити довгостроковий контракт;

  • на значний обсяг;

  • за європейськими правилами;

  • з новим українським оператором ГТС.

"Бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи", – резюмували представники НАК.

Європа не підтримує бажання Кремля отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску

Європа не підтримує бажання Кремля отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" газ Газпром транзит газу
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Че всполошились северные? У вас 40% населения без газа сидит. Какое вам дело до газа путина и миллера?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
это брехня, вот что пишет Европейская Комиссия, Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа»
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Вы бы иди.оты лучше на коленях стояли и умоляли что бы транзит оставили, вместо того что бы окончательно испортить отношения
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