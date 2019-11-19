"Політичний шантаж": "Нафтогаз" розкрив подробиці перемовин із ЄС щодо газу із Росії

НАК "Нафтогаз" підтвердив, що Європейська комісія порекомендувала Росії заключити довгостроковий контракт з Україною щодо газу.

Однак Європа не підтримує бажання Кремля отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску, повідомили представники національної акціонерної компанії у коментарі OBOZREVATEL.

"Упереджуючи наступні "одкровення" джерела в Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного рішення міжнародного арбітражу в Стокгольмі", – заявили у "Нафтогазі".

Зокрема, Єврокомісія рекомендувала "Газпрому":

"Бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи", – резюмували представники НАК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".

"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.

Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.