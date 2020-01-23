Показав Україну "сірою зоною": Зеленського розкритикували за промову в Давосі

Президент Володимир Зеленський у своїй промові на економічному форумі в Давосі представив Україну "сірою зоною", де бізнес не може почуватися в безпеці.

Про це заявив у ефірі ObozTV експерт із управління репутацією Борис Тизенгаузен. Також він зазначив, що Зеленський навіть не намагався запропонувати потенційним інвесторам конкретні проєкти в Україні.

"Анонсувалася якась суперекстренна заява. Якщо це воно й було, то абсолютно не розумію, що там такого екстреного й нового. Мені не дуже сподобався виступ Зеленського, тому що Давос – це економічний форум. Туди приїжджають шукати засобів під щось, а не просто "дайте нам гроші, ми недолюблені, недоінвестовані, у нас є те або інше". Під конкретні проєкти приїжджають люди просити кошти", – вважає експерт.

"Мені ще не сподобалася історія з "економічними нянями" – якщо ти інвестуєш у країну $100 млн, у тебе буде своя "няня" від уряду. Цим Зеленський підкреслив, що у нас в Україні, коли ти вкладаєш тут кошти, неможливо без прямого контакту й жорсткої руки вести бізнес. Тобто він підкреслив, що Україна – це "сіра зона". Ми вам дамо особу, яка вас захищатиме – від накатів силових органів зокрема. Я називаю їх державними рішалами, а не "нянями", – додав Тизенгаузен.

За його словами, поки в Україні не буде системно налагоджена боротьба з корупцією, ніхто сюди з серйозними інвестиціями не заходить.

Фахівець також прокоментував поведінку деяких гостей форуму, які вставали і виходили під час промови Зеленського.

"Всі зрозуміли, що промова буде про все і ні про що. "Ми такі хороші, дайте нам грошей, поки незрозуміло під що, але ми дуже молоді й нам усе вдасться". Це не конкретика, люди просто вийшли, щоб піти на інші панелі, де була більш предметна вузькопрофільна дискусія", – зазначив він.

Як підкреслив Тизенгаузен, Давос – це не політичний, а економічний форум, і пишномовні фрази там "не заходять".

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у швейцарському Давосі стартував ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум. Головна тема форуму, що триватиме до 24 січня, – "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир".

OBOZREVATEL пропонує текстову трансляцію Всесвітнього економічного форуму.

Також читайте повний текст промови Володимира Зеленського в Давосі.

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