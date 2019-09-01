Подорожчання картоплі в Україні: економіст розповів, що буде з цінами

Ціни на картоплю в Україні, які цього літа виросли в 2-2,5 рази у порівнянні з 2018 роком, в найближчому майбутньому знизяться максимум на 2-3 гривні.

До грудня вартість картоплі встановиться на рівні 10-12 грн/кг. Такий прогноз дав у ефірі ObozTV глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

"Зараз ми бачимо найвищу ціну на картоплю... ...Сильно падати вона поки не буде. Можливо, гривні на 2-3. На оптовому ринку ціна від 9-10 грн за кг для тих, хто готовий закуповувати оптом. В магазинах середня ціна зараз стартує від 15 грн. Можливо, вона знизиться до 12-13 грн", – припустив експерт.

Дорошенко зазначив, що до грудня ціни на моркву і капусту традиційно виростуть і становитимуть близько 12-14 грн за кг. А картопля, за його прогнозами, залишиться найдешевшою з цього "овочевого набору".

"Швидше за все, ми будемо картоплю купувати гривень за 10. Скоріше, навіть за 12 грн/кг", – спрогнозував він.

Економіст нагадав, що цього року в Україні неврожай картоплі, хоча добре вродили багато інших культур.

Однак, на його думку, в цьому є і плюси для аграрного ринку України.

"95% картоплі в нашій країні завжди вироблялося для себе. Збирали, потім залишки продавали на ринку. Таким чином вся країна купувала досить дешеву картоплю. Але це була єдина культура, яка вирощувалася для себе. Промисловим шляхом вирощувалося тільки 5%. Упевнений, що в 2020 році вже частина фермерів і невеликих господарств почнуть вирощувати картоплю", – пояснив Дорошенко.

В середині серпня картопля на базарах коштувала 14-15 грн, а в супермаркетах ціни доходили і до 17 грн/кг golos.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, цього літа ціни на овочі та фрукти в Україні істотно зросли в порівнянні з минулим роком. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що до подорожчання призвели постійні дощі, через які "псується все, що вирощують на грунті".

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