Податкова служба України заявила про перевиконання плану в 2020 році та скорочення тіньових операцій

Державна податкова служба України заявила, що перевиконала план, встановлений Міністерством фінансів на 2020 рік.

Як повідомили OBOZREVATEL в ДПС, станом на 24 листопада сума надходжень склала 462,9 млрд грн при запланованих 458,3 млрд грн, що на 4,5 млрд (1%) більше.

Зазначені кошти надійдуть до державного бюджету найближчим часом.

Водночас у відомстві уточнили, що для виконання завдання, озвученої міністром фінансів +10%, ще необхідно 14,7 млрд грн.

"Відшкодування ПДВ відбувається без затримки, у визначені законодавством терміни. У листопаді очікується відшкодування ПДВ в сумі 12,5 млрд грн", – додали у ДПС.

Зазначається також, що зазначені суми свідчать про ефект детінізації.

"Тобто, обсяг тіньових операцій скорочується, а детінізовану частину ринку займає легальний бізнес, який платить податки", – пояснили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в першому півріччі 2020 го не виконала план доходів на 38 млрд грн, або 7,8%.