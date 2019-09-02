Податкова амністія: в Україні прояснили ініціативу Зеленського

В Україні податкова амністія, яку пропонувала провести команда президента Володимира Зеленського, можлива за сценарієм одноразового декларування.

"Це якщо люди, які щось заробили і не сплатили з цього податки, задекларують цю суму і сплатять з неї певний відсоток", – повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов у інтерв’ю ЕП.

За його словами, одноразове декларування – це нульова точка відліку для всіх громадян

"Коли вони сплатять цю суму, держава їм пробачить кілька речей. По-перше, вона не притягне їх до фінансової чи кримінальної відповідальності. По-друге, держава вважатиме ці гроші законними, тобто вони зможуть використовуватися в цивільному обороті", – заявив Верланов.

Державна податкова служба розглядає кілька варіантів із ставкою такого декларування.

"Перший – декларування за чинною ставкою ПДФО 18% плюс 1,5% воєнного збору. Решта варіантів передбачають застосування зниженої ставки: від радикально знижених 2-3% чи 5% до помірковано знижених 8-10%", – наголосив Верланов.

На його думку оптимальним сценарієм для України буде одноразове декларування за ставкою 9-10%.

"Хороший і справедливий сценарій. Річ у тім, що у нас дуже різні ставки оподаткування різних видів доходів. Так, з дивідендів платяться 5% + 1,5%, а – мій улюблений приклад – прибиральниця на меткомбінаті – сплачує всі податки: 18% + 1,5% + 22%", – резюмував Верланов.

Податкова амністія, яку пропонувала провести команда президента Володимира Зеленського, можлива за сценарієм одноразового декларування

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня до Верховної Ради надійшов законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

Проект закону №10358 передбачає внесення до Кримінального кодексу України положень, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його доходи.

Документом пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів таких осіб.

Також передбачається введення у Цивільному кодексі окремої підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, і межу вартості таких активів (вартість, яка у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!