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"Побєдобєсіє" потрібно скасовувати ": від вихідних на які свята могла б відмовитися Україна

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Україні потрібно скасувати вихідні дні в честь свят радянських часів, а також перенести святкування Різдва на 25 грудня.

Про це в ефірі "Кворуму" на ObozTV заявив таємний гість програми.

"Потрібно переносити Різдво на день, коли воно відзначається у всьому світі. Так само потрібно скасувати залишки таких комуністичних свят як 8 березня і 9 травня. Досить 8 травня, яке відзначається у всій Європі. Власне, це не свято, а день пам'яті. А це "побєдобєсіє" потрібно скасовувати", - зазначив гість.

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За його словами, День міжнародної солідарності трудящих, який був перейменований в Україні в День праці варто залишити вихідним.

"1 травня не зовсім комуністичне, швидше лівацьке. У Європі воно теж вихідний день і я б його не чіпав. Правильно зробили, що скасували 2 травня. 8 березня можна залишити як свято, жіночий день, але без вихідного", - додав він.

Повну версію програми "Кворум" 26 травня о 18:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2017 року Інститут національної пам'яті виступив з ініціативою скоротити кількість святкових днів в Україні до десяти. Зокрема, пропонувалося 8 березня і 9 травня залишити святковими, але зробити їх робочими днями.

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "Обозреватель".

Теми
Ефіри Oboz TVЕксклюзивПряма трансляція1 Травня8 березняДень ПеремогиРіздвоКворум
Місце
Україна
Об'єкти
вихіднісвятосвята-20188 Березня9 ТравняРіздво
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Д Алексей
Д Алексей
а когда аленине бояру жрать?
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