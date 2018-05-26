"Побєдобєсіє" потрібно скасовувати ": від вихідних на які свята могла б відмовитися Україна

Україні потрібно скасувати вихідні дні в честь свят радянських часів, а також перенести святкування Різдва на 25 грудня.

Про це в ефірі "Кворуму" на ObozTV заявив таємний гість програми.

"Потрібно переносити Різдво на день, коли воно відзначається у всьому світі. Так само потрібно скасувати залишки таких комуністичних свят як 8 березня і 9 травня. Досить 8 травня, яке відзначається у всій Європі. Власне, це не свято, а день пам'яті. А це "побєдобєсіє" потрібно скасовувати", - зазначив гість.

За його словами, День міжнародної солідарності трудящих, який був перейменований в Україні в День праці варто залишити вихідним.

"1 травня не зовсім комуністичне, швидше лівацьке. У Європі воно теж вихідний день і я б його не чіпав. Правильно зробили, що скасували 2 травня. 8 березня можна залишити як свято, жіночий день, але без вихідного", - додав він.

Повну версію програми "Кворум" 26 травня о 18:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2017 року Інститут національної пам'яті виступив з ініціативою скоротити кількість святкових днів в Україні до десяти. Зокрема, пропонувалося 8 березня і 9 травня залишити святковими, але зробити їх робочими днями.