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2 вересня • оновлено в 22:04
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План не виконано: держбюджет зіткнувся з новими проблемами

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У серпні 2019 року в Україні не виконали план надходжень до бюджету на 8,7 млрд грн, при цьому митниця відстає вже десятий місяць поспіль.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його даними, в серпні митниця зібрала 25,2 млрд грн замість 31,4 запланованих – це –19,59% до плану. При цьому, економіст зазначив, що проблема з контрабандою в країні залишається актуальною.

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Держбюджет України: виникли нові проблеми

Держбюджет України: виникли нові проблеми

focus.ua

Податкова служба зібрала 50,2 млрд – це –3,3 млрд до плану ( –6,11%). Надходження до місцевих бюджетів в серпні склали 26,2 млрд за плану 22,3. Показник перевищив прогноз на 16,22%.

У цілому, держбюджет у серпні виконано на 90,97%: за плану 96,3 млрд грн зібрали 87, 6 млрд.

Компанієць також оприлюднив підсумки за вісім місяців 2019 року: надходження не виконано на 31,3 млрд грн. Відзначається, що замість запланованих 703 млрд зібрали лише 671,7 млрд грн.

Податкова служба зібрала 303,2 млрд грн за плану 300,1 млрд грн (+0,94%); митниця – 206,1 млрд грн за плану 231,4 млрд грн ( –10,96%); місцеві бюджети – 183 млрд грн за плану 178,6 млрд грн (+2,43%).

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами

Facebook Володимира Компанійця

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами

Facebook Володимира Компанійця

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами

Держбюджет зіткнувся з новими проблемами

Facebook Володимира Компанійця

При цьому план по ЄСВ в Україні перевиконали – зібрали 176,5 млрд грн, що на 31,4 млрд грн більше, ніж рік тому (+21,66%).

"Фактично ситуацію в бюджеті рятує зростання зарплати, яке забезпечує перевиконання планів із надходження ПДФО та ЄСВ", – додав економіст.

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2019 року надходження до бюджету України перевиконали плани, а ось у цілому з початку року утворився дефіцит у 21,9 млрд грн.

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Тема
Держбюджет-2019
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Пигин Макс
Пигин Макс
Явный признак того, что Рашка фсьё!!!
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