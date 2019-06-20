"Північний потік-2": у "Газпромі" розповіли, скільки кілометрів побудували

У російському "Газпромі" заявили, що по дну Балтійського моря вже прокладено близько 1450 км газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це повідомили в прес-службі компанії. Відзначається, що це становить понад 59% від протяжності газопроводу.

Газопровід "Північний потік-2" повинен поставляти газ до Німеччини в обхід інших країн безпосередньо з Росії. Згідно з проектом, він буде прокладений по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну. Роботи по будівництву планувалося завершити у 2019 році. У "Газпромі" припускають, що воно завершиться пізніше.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Данія залишається єдиною країною, яка досі не дала згоди на будівництво газопроводу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників в Росії з споживачами в Європі.

У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". В якості альтернативи він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

При цьому президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон введе санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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