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"Північний потік-2": у "Газпромі" розповіли, скільки кілометрів побудували

1.1тЧитати матеріал російською

У російському "Газпромі" заявили, що по дну Балтійського моря вже прокладено близько 1450 км газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це повідомили в прес-службі компанії. Відзначається, що це становить понад 59% від протяжності газопроводу.

"Північний потік-2": у "Газпромі" розповіли, скільки кілометрів побудували
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Газопровід "Північний потік-2" повинен поставляти газ до Німеччини в обхід інших країн безпосередньо з Росії. Згідно з проектом, він буде прокладений по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну. Роботи по будівництву планувалося завершити у 2019 році. У "Газпромі" припускають, що воно завершиться пізніше.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Данія залишається єдиною країною, яка досі не дала згоди на будівництво газопроводу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

  • Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників в Росії з споживачами в Європі.

  • У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". В якості альтернативи він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

  • У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

  • При цьому президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон введе санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
ГазпромРосіяНовини Росії
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hunt andres
hunt andres
Сп-2 никак не может быть в обход украины. На украине еще нет Балтийского моря
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Mega Death
Mega Death
Украинцы до сих пор верят, что Украина нужна России)) Только не могут задать простой вопрос, зачем?))
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
В какой-то европейской стране. Из за этого. Приспустпили флаги и шаровары :(
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Шмурдяк Тарас, Почти Ывропейской...ньюГабон не пускают в Европу.
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