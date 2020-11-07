Пів кіло ковбаси в одні руки, – на фото показали справжнє життя СРСР

У Радянському Союзі у другій половині 1980-х років ковбасу другого сорту продавали по половині кілограма в одні руки.

"Нарізка ковбаси. Півкіло в одні руки. Любительська. Другий сорт. СРСР. Друга половина 1980-х", – йдеться у Twitter-каналі "Історичні фото".

Користувачі мережі висміяли плачевну ситуацію з продовольством у Радянському Союзі.

"Ковбаса Останкінського м'ясокомбінату з туалетним папером замість м'яса?" – задався питанням Undos.

"Це явно з Москви або Пітера фото. У нас взагалі ніякої ковбаси не було ні в першій, ні в другій половині 80-х", – резюмував Станіслав Петров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович пояснив, радянське громадське харчування являло собою досить жалюгідне видовище.